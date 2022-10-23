النفط لا يمكن الاعتماد عليه.. والإصلاحات ضرورة

مال وأعمال

أطلقت مصادر لـ النهار تحذيرات من تأجيل وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف في المقام الأول رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، لافتة الى أن تراجعات الأسعار دون مستوى 90 دولاراً للبرميل ستكون بمثابة جرس إنذار للحكومة بضرورة اتخاذ خطوات فعالة وجريئة لتنويع مصادر الدخل، على الرغم من الارتفاعات التي شهدتها الأسعار فيما بعد.

وبينت المصادر أن ارتفاعات النفط وخفضها لا يمكن التعويل عليها في بناء النهج التنموي الذي تتطلع إليه الكويت، وإنما العمل على تبني إصلاحات تشريعية ومالية تعزز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين على المدى الطويل.

وأكدت المصادر أن رفاهية الوقت لم تعد متاحة وأنه آن الأوان لحل المعضلات التنموية المتمثلة في الاعتماد بشكل شبه كامل على النفط في الإيرادات العامة للدولة والالتفات لقطاعات أخرى مثل السياحة والصناعة وغيرها من القطاعات الواعدة التي لم يتم الالتفات إليها في السابق.

وأوضحت أن تراجعات الأسعار دون سعر التعادل من شأنه التهام مليارات الدنانير من الفوائض المالية المتوقعة في ميزانية 2022/2023.

واستدركت المصادر بالقول: ان دولاً مجاورة مثل السعودية تتجه للاستفادة من الصناعة النفطية لديها عبر استثمارات تريليونية في القطاع الصناعي وهو ما يعني أن السير نحو تطوير القطاع الصناعي كأحد القطاعات الواعدة من الأمور المهمة للغاية، مستدركة أن التنسيق بين الجهات المعنية بالقطاع الصناعي ووضع آلية موحدة لعملها من بين الأمور المهمة القادرة على رفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الميزانية العامة للدولة. وبينت ضرورة التنويع بعد تراجعات أسعار النفط الكويتي خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية وكذلك مستلزمات الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية، الأمر بات من الصعب معه تجاهل الإصلاحات والبدء الفوري في التنفيذ.

ومن بين الأمور الملحة ذات الأولوية بالإصلاحات الاقتصادية، ما يتعلق بإعادة هيكلة بعض الهيئات والمؤسسات، وكذلك إعادة النظر في شركات القطاع العام الخاسرة وبدء تخصيصها خاصة في ظل خطة أعدها جهاز التخصيص ومعروضة على رئاسة مجلس الوزراء منذ فترة.

ومن بين الأمور الأخرى، ما يتعلق بضرورة مواكبة الإصلاحات الإدارية للإصلاحات المالية التي تنوي الحكومة تنفيذها والتي ستنعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي وتحقيق رؤية الكويت التنموية.

جدير بالذكر أن ميزانية 2022/2023 والتي انتهى من عمرها الزمني أكثر من 6 أشهر، وضعت 90 دولاراً كسعر للتعادل في الميزانية، وقدرت مصروفاتها عند مستوى 21.9 مليار دينار، فيما بلغت إيراداتها المقدرة 18.8 ملياراً.

وفي سياق متصل، دفع تخفيف التدابير الصحية في الصين إلى ارتفاع معنويات المستثمرين، إذ أشارت التقارير إلى أن الصين تفكر في خفض مدة الحجر الصحي على الوافدين.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية بواقع 0.9 % بالغة 93?54 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود الآجلة.

كما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن بيع 15 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وإعادة شراء النفط إذا انخفضت الأسعار.

