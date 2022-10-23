«وحدة التأمين»: 12 رخصة «دائمة» و«مشروطة» لوسطاء التأمين

مال وأعمال

أصدرت وحدة التأمين قراراً بمنح الترخيص لـ 11 شركة تأمين بعد توفيق أوضاعها وفقاً لمتطلبات القانون رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وتمثلت تلك الشركات في: شركة بروفيشنال الدولية لوساطة التأمين، سيف نت لوساطة التأمين، المخيال لوساطة التأمين، برج الخليج، الأرجان، أوفرسيز، أمنها، جوهرة الخليفي، الرؤيا الدولية، انترناشيونال وشركة جلوبال.

كما منحت وحدة التأمين موافقة مبدئية مشروطة للشركة الدولية للتأمين على الحياة والعام، على أن يتم منح الترخيص بشكل كامل بعد توفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم 125 لسنى 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية.

ومن جهة أخرى، أصدرت وحدة تنظيم التأمين قراراً يقضي بالموافقة على قيد 15 شركة في سجل مراقبي الحسابات والذين من ضمنهم: عبد اللطيف عبد الله وفاطمة الرشود وطلال المزيني وبدر الوزان.

