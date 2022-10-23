2.57 مليون عامل في الكويت بنهاية الربع الثاني... 25.5 % منزلية

مال وأعمال

تناول تقرير الشال ان احدث الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء كشفت أن حجمها بلغ نحو 1.916 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.930 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2021). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 655 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.571 مليون عامل (2.569 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2021)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.5% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2022 (24.9% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني 2021).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1895 دينارا (1872 دينارا في نهاية الربع الثاني 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1327 دينارا (1304 دنانير في نهاية الربع الثاني 2021)، بفارق بحدود 42.8% لصالح أجور الذكور.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1576 دينارا (1519 دينارا في نهاية الربع الثاني 2021)، أي أدنى بنحو 16.8% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1006 دنانير (958 دينارا في نهاية الربع الثاني 2021)، أي أدنى بنحو 24.2% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 310 دنانير (296 دينارا في نهاية الربع الثاني 2021)، أي نحو 39.2% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 435 دينارا (411 دينارا في نهاية الربع الثاني 2021)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40.4% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 37.5%.

