انطلاق فعاليات منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع اليوم برعاية الناهض

مال وأعمال

تنطلق اليوم أعمال «منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع» والمعرض التكنولوجي المصاحب له، جاء ذلك في بيان صحافي صدر عن اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركة نوف إكسبو (NoufEXPO) بهذه المناسبة، «تبدأ أعمال المنتدى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم برعاية ومشاركة مازن الناهض، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونتوجه بالشكر لدعمه ورعايته المنتدى»، كما جاء في البيان، كما شكر كلا من شركة نوف إكسبو والاتحاد د. رنا الفارس على دعم فرق عملهم خلال مراحل الإعداد للمنتدى.

الهدف من المنتدى

يهدف المنتدى كما ينص شعاره إلى أن يشكل نقطة انطلاق لنهضة تنموية شاملة في دولة الكويت تشكل التكنولوجيا بشكل عام وبرامج الحكومة الإلكترونية على نحو خاص ركيزة هذه النهضة، وعلى نحو أدق، فإن المنتدى لهذه العام يطلق مبادرة استراتيجية لتتكامل جهود التحول الرقمي بدولة الكويت من خلال منظومة الحكومة الإلكترونية مع جهود خطة التنمية 2035 ليشكلا معا مسارا نهضويا شاملا يرسم مستقبلا مشرقا لدولة الكويت.

فعاليات المنتدى

تتوزع فعاليات المنتدى على العديد من المحاضرات والحلقات النقاشية والمداولات التي ستصدر بنتيجتها توصيات ترفع إلى الجهات المعنية، فهذه الدورة من منتدى الحكومة الإلكترونية تتميز بأنها تتوجه للربط والتكامل بين تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وخطة التنمية بدولة الكويت نظرا للعوامل والخطوات المشتركة التي يتضمنها تنفيذ كل منهما، ففي العصر الحاضر، لا يمكن تنفيذ أي مشروعات أو خطط دون أن تشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جزءا حيويا منها، كما لا يمكن تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية دون توافر البيئة التنموية الملائمة التي تتضمن التعليم والصحة والاجتماع والاقتصاد وجميع مظاهر الحياة المجتمعية الأخرى، ومن هنا جاء المنتدى ليتبين خطوط التواصل الترابط ما بين التنمية والحكومة الإلكترونية محاولا تذليل العقبات أمام تنفيذهما معا على أسس جديدة وعصرية واقتصادية تضمن النجاح، وأخيرا يتضمن المنتدى المعرض التكنولوجي الذي يتيح للشركات والمؤسسات الراعية عرض منتجاتها وخدماتها.

واختتم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركة نوف إكسبو (NoufEXPO) بالشكر لجميع المؤسسات التي ساهمت في انعقاد المنتدى، وخص بالذكر الشريك الحكومي الاستراتيجي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، كما شكرت شركة نوف إكسبو واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الشركات الراعية، وذكر البيان بهذا الصدد، «نثمن عاليا دعم ومشاركة رعاة الفئة البلاتينية صناعات الغانم (XEROX)، بنك برقان، شركة زين الكويت، بيت التمويل الكويتي، وشركة الاتصالات الكويتية (STC)، كما نتوجه بخالص الشكر لرعاة الفئة الذهبية شركة سيسكو (CISCO)، شركة هواوي تكنولوجيز الكويت (Huawei)، وشركة امازون ويب سيرفسز (Amazon)»، كما توجه البيان بالشكر للجهات الحكومية الداعمة: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، قوة إطفاء الكويت، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة المالية، بلدية الكويت، تطبيق سهل، معهد الكويت للأبحاث العلمية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وختاما توجهت نوف إكسبو والاتحاد بالشكر للراعي الإعلامي الحصري للمنتدى جريدة الأنباء الكويتية وجميع المتحدثين والخبراء والمشاركين الذين سيسهمون بفعاليات هذا الحدث التكنولوجي المتميز.

