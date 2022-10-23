«الغرفة» شاركت في اللقاء التشاوري مع وزراء التجارة الخليجيين

مال وأعمال

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في اللقاء التشاوري الدوري والذي عقد بين وزراء التجارة والصناعة مع رؤساء الاتحادات والغرف بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في مساء يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الرياض – مملكة العربية السعودية الشقيقة، وقد ترأس اللقاء وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وبحضور الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف ووزراء التجارة والصناعة، بالاضافة الى رؤساء الاتحادات والغرف التجارية والصناعية بدول المجلس، حيث ترأس وفد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عجلان بن عبدالعزيز العجلان – رئيس الاتحاد، كما ترأس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامه النصف – عضو مكتب الغرفة، وبصحبته حمد العمر – نائب المدير العام. وقد سلط اللقاء الضوء على العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي وأهمها: التطرق الى أبرز المعوقات التي تؤثر على حركة تبادل السلع بين دول المجلس ومنها المعايير والاشتراطات التي تطبق على المصانع الخليجية في بعض الدول الأعضاء واستعراض أهم الحلول التي تسهم في تحقيق انسيابية الحركة التجارية بينهما، كذلك مناقشة أزمة سلاسل الامداد وتأثيراتها على دول مجلس التعاون الخليجي من خلال نقص مواد السلع الغذائية وارتفاع الاسعار العالمية خصوصاً في ظل الازمة الروسية الاوكرانية وتداعياتها السلبية التي انعكست على أسعار السلع الغذائية في الاسواق الدولية، بالإضافة الى عرض مقترح إنشاء منصة الالكترونية تهدف الى تبادل فرص الاستثمار والمناقصات بين دول مجلس بالاضافة الى مساهمتها في تحقيق عملية تسريع جذب الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال التجارة والتمويل بدول المجلس، كما تطرق الاجتماع الى تبني استراتيجيات صناعية تمنح محفزات للقطاع الخاص للاستثمار في الاقتصاد الاخضر ومصادر الطاقة المتجددة في ظل تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديداً كبيراً على نمو الاقتصاد، وقد أكد اللقاء على ضرورة إشراك القطاع الخاص في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة التي تعقدها دول مجلس التعاون الخليجي مع الدول والتكتلات الاقتصادية. وقد أبدى وزراء التجارة والصناعة ترحيبهم الكبير في بذل سبل التعاون مع القطاع الخاص الخليجي استعدادهم للتنسيق والتكامل المشترك بين دول المجلس في المجالات الاقتصادية كافة على وجه الخصوص، سعياً لإقامة الوحدة الاقتصادية المنشودة، كما أعربوا عن سعادتهم بعقد هذا اللقاء المهم، مؤكدين على أهمية الاستمرار على هذا النهج لتوطيد التعاون المشترك على أن يتم عقد هذا اللقاء بشكل دوري ومستمر.

