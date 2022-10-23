«برقان»: 41.2 مليون دينار صافي الدخل خلال 9 أشهر

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن نتائجه المالية لفترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، محققاً إيرادات بلغت 166 مليون دينار ، مدفوعة بشكل أساسي بنمو في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 12.8% على أساس سنوي.

وتُعزى الزيادة في صافي دخل الفوائد إلى تحسّن بمقدار 20 نقطة أساس في صافي هامش الفائدة الذي ارتفع إلى 2.3%، وارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 لتصل إلى 75.5 مليون دينار، وذلك نتيجة البيئة الحالية للتضخم.

من ناحية أخرى، انخفضت مخصصات البنك بشكل كبير من 47.2 مليون دينار في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 13.4 مليون دينار في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، أي بتحسن نسبته 71.6%. لذلك، انخفضت تكلفة الائتمان من 1.4% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 إلى 0.4% للفترة نفسها من عام 2022. ونتيجة لذلك تحسن صافي دخل بنك برقان في فترة الأشهر التسعة الأولى إلى 41.2 مليون دينار مقارنة بـ 40.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2021.

وفي تعليقه على النتائج الإيجابية والأداء القوي لبنك برقان، أشار الشيخ/ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس مجلس إدارة البنك إلى «أن المسار الثابت والتطور المستمر للبنك من خلال المؤشرات الرئيسية يؤكد فعالية أعمال وخطط بنك برقان واستراتيجيته»، مؤكداً أن رؤية البنك تتمثل في تكثيف جهوده على 3 ركائز أساسية، وهي الاستدامة، والتحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، مع الاستثمار في كل منها على المدى الطويل.

وأضاف الشيخ عبدالله الصباح، قائلاً: «إن التعافي الاقتصادي في البيئة التشغيلية ما بعد الجائحة لا يزال هشاً، وعلى الرغم من أن الظروف الاقتصادية الحالية تعتبر إيجابية، إلا أن تحقيق التعافي يتطلب استراتيجية سديدة على المدى القصير تعطي الأولوية لتحقيق الاستقرار المطلوب، وتدفع الابتكار والاستدامة على مداها الطويل، ولهذا السبب؛ نواصل في برقان تركيزنا على تعزيز المركز المالي للبنك وتدعيم بنيته التشغيلية، للحفاظ على زخم نموه على نحو مستدام، نبني على أساسه ونتمكن من تسريع وتيرته حينما يتطلب الأمر ذلك».

وتابع الشيخ عبدالله الصباح: «جاء أداؤنا المالي في برقان خلال تسعة الأشهر الأولى من 2022 ليؤكد قدرتنا على تحقيق أعلى استفادة من قوة وجودة أصولنا وقوة رأس مال البنك، كما يعكس أداؤنا الإيجابي قراراتنا الاستثمارية المستنيرة، والمرونة التشغيلية التي نعمل بها، إلى جانب الخبرات التي يتمتع بها فريق بنك برقان. ومن هذا المنطلق، نحن في مكانة قوية تمكننا من تحقيق رؤيتنا بالتميز في تقديم الخدمات، والاستمرار بتعزيز تجربتنا المصرفية، مع تحقيق القيمة المضافة لمساهمي البنك، والاستثمار طويل الأمد في رأسمالنا البشري».

من جهته، قال مسعود محمود جوهر حيات، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان: «جاء تحسن مؤشرات الأداء المالي الرئيسية للبنك، على مدى تسعة الأشهر الأولى من 2022، أولاً ، نتيجةً لنجاحنا في تطبيق استراتيجية البنك على مستوى ركائزه الثلاث، ويتضمن ذلك بشكل كبير، الجهود الكبيرة والمكثفة لتنشيط أعماله ونموذج خدماته، بما يشمل التنفيذ المتسارع والناجح لخطة الرقمنة والتطوير التكنولوجي في بنك برقان، والتي تبقى قي صميم استراتيجية البنك الرئيسية. كما يعطي البنك الأولوية القصوى لتطوير خدماته كافة، وخصوصاً في نطاق الخدمات المصرفية للأفراد، ما أدى إلى تحسن كبير في كل ما نوفره وكل ما نطرحه من خدمات، لكل من عملائنا من الأفراد والشركات، تمكننا من تقديم تجربة مصرفية للعملاء: مطورّة رقمياً ومصممة خصيصاً لتستجيب لمتطلبات كل شريحة منهم، وبما ينال رضاهم ويعزز ثقتهم».

وأضاف حيات قائلاً: «يأتي تعزيز مجموعة الحلول والخدمات المصرفية الحالية للبنك ضمن خطة واسعة نستمر بتنفيذها بخطى متسارعة، محورها الرئيسي هو التحول الرقمي، فإن هدفنا الأساسي تجاه عملائنا هو تقديم التجربة المصرفية التي يحتاجون إليها ويستحقونها، والتي تتميز بالمرونة في تصميمها المخصص لتلبية احتياجات كل منهم، كذلك بالقيمة الحقيقية التي تمنحها. وسنواصل في بنك برقان العمل على جعل خدماتنا المصرفية أكثر سهولة وراحة وسلاسة، ومجزية لجميع عملائنا، وذلك من خلال طرح حلول مصرفية أكثر ذكاء، ومنتجات أكثر تطور، وقنوات خدمة متخصصة وعالية الكفاءة».

