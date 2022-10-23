«Ooredoo business» أطلقت بطولة كرة القدم لعملائها

مال وأعمال

باعتبار شركة «Ooredoo »، «مشغل الاتصالات الرسمي لبطولة كأس العالم «FIFA » قطر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

فإن «Ooredoo business» الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال، قد أطلقت أخيراً بطولة لكرة القدم لعملائها من قطاع الشركات من مختلف القطاعات سواء كانت الحكومية أو الخاصة. الجهات المشاركة بالبطولة يمثلون قطاعات مختلفة كالقطاع المصرفي، قطاع الإلكترونيات، القطاع النفطي، القطاع الطبي وقطاع التجزئة وغيرها الكثير ليشاركوا «Ooredoo business» في انجاح هذه البطولة المميزة. وبهذه المناسبة، قال مدير ادارة التخطيط في قطاع الشركات في «Ooredoo»، سليمان الحمود: «نهدف دائما إلى الارتقاء بكل الأنشطة الاجتماعية ومشاركتها مع عملائنا أصحاب الشركات من مختلف القطاعات. لقد تم اطلاق هذه البطولة بين مختلف القطاعات وذلك من مبدأ تمييز عملائنا أصحاب الشركات عبر مختلف الجوانب، ومن هذا المنطلق، نظرنا إلى ركائز المسؤولية الاجتماعية والتي تهدف إلى توفير بيئة تنافسية ممتعة ليشاركنا بتجربتها عملائنا من قطاع الشركات في مختلف القطاعات». وقد انطلقت البطولة بمشاركة 16 فريقاً يمثلون الجهات المشاركة في هذه البطولة في تاريخ 16 أكتوبر 2022، على ملعب مدرسة دسمان ثنائية اللغة، وتستمر حتى 29 من الشهر الحالي ونظراً إلى اقتراب موعد كأس العالم 2022 في قطر ، ستمنح «Ooredoo busin» الفائزين أصحاب المركز الأول والمركز الثاني تذاكر لحضور مباريات بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى منح جوائز للاعبين الأفضل في البطولة كجائزة أفضل لاعب، هداف البطولة وأفضل حارس.

