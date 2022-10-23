«الأهلي»: 27.5 مليون دينار صافي أرباح الـ 9 أشهر

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن استمرار أدائه القوي عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وتعكس هذه النتائج الإيجابية استراتيجية البنك طويلة الأجل والتي تحرص على تقديم منتجات تلبي متطلبات وتطلعات عملائه، وكذلك على إقامة المزيد من الشراكات الاستراتيجية، ومواصلة الاستثمار في موارده البشرية.

حقق البنك الأهلي الكويتي ربحاً صافياً بلغ 27.5 مليون دينار عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وبلغ صافي الربح التشغيلي 72.5 مليون دينار، محققاً زيادة بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2021. وبلغت ربحية السهم الواحد 12 فلساً مقارنة بـ 8 فلوس في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الأصول 6 مليارات دينار، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 7% مقارنة بالسنة المالية السابقة. كما نمت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل إلى 4.2 مليارات دينار، بينما ارتفعت محفظة قروض البنك بنسبة 14% لتصل إلى 3.8 مليارات دينار وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.76% وهي مغطاة بمخصصات تصل نسبتها إلى 315%. كما بلغ معدل كفاية رأس المال 15.98% فيما بلغت حقوق المساهمين 508 ملايين دينار.

وبهذا الصدد صرح طلال بهبهاني - رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي قائلاً: «تعكس النتائج المالية مكانة البنك وتؤكد على النهج الاستراتيجي الحكيم الذي نتخذه وكذلك على مهارة وخبرة فريقنا التنفيذي».

وأضاف بهبهاني قائلا: «تعكس النتائج المالية أيضاً نمو ميزانيتنا العمومية وقوة رأسمالنا، ويظل منح العملاء تجربة مصرفية مميزة هو أساس الإستراتيجية التي نتبعها كبنك، والتي نسلط من خلالها الضوء على ثلاث ركائز: توسيع نطاق عملياتنا وخدماتنا في القطاعات والأسواق التي نعمل من خلالها وإضافة قيمة وعلامة فارقة، والحد من المخاطر وتعزيز القدرة على التعامل معها من خلال بناء قدرات الجيل القادم وتأهيلهم بكل الصور، كذلك الابتكار في سبيل تحقيق التميز في خدمة العملاء والوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية».

وأوضح قائلا «إننا نمضي قدماً وبخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي لجميع خدماتنا المصرفية، واقتناص فرص النمو المربحة محلياً واقليماً في مصر ودولة الامارات، وكذلك الاستثمار في مواردنا البشرية».

من جانبه، صرح جورج ريشاني - الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي قائلاً: «ان النتائج المحققة في الربع الثالث ماهي الا بداية نطمح من خلالها الى تعزيز موقع البنك الأهلي الكويتي في السوق المصرفي المحلي والإقليمي، وقد تحققت هذه النتائج من خلال تنفيذ دقيق لاستراتيجيات تهدف الى زيادة جودة الأصول وادارة رشيدة للمخاطر وزيادة الحصة السوقية للبنك، وهو ما انعكس بشكل واضح في النتائج الفصلية من حيث نمو هذه الأصول والايرادات التشغيلية، ولم نكتف بهذا القدر فقد عملنا على زيادة قاعدة عملاء مجموعة البنك الأهلي الكويتي سواء من الافراد او الشركات وذلك من خلال تقديم منتجات وأدوات مصرفية تلائم احتياجاتهم، مما أدى بشكل واضح إلى زيادة أموال المودعين لدى البنك ومحفظة القروض بنسبة 7 و14 في المئة على التوالي».

وفيما يتعلق بالموارد البشرية ودعم العمالة الوطنية، أضاف ريشاني ان البنك الأهلي الكويتي يواصل تعزيز مكانته كأحد وجهات العمل المفضلة لدى المواطنين الكويتيين، من خلال المشاركة في العديد من المعارض الوظيفية التي تقيمها الجامعات المحلية. كما قام البنك بتنظيم يوم وظيفي في الهيئة العامة للقوى العاملة. وفيما يتعلق بالتدريب، نظم البنك الأهلي الكويتي أخيراً تدريباً على لغة الإشارة لضمان قدرة موظفي الفروع ذات المواقع الاستراتيجية على التواصل مع العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أطلق البنك النسخة الـ 35 من أكاديمية الخدمات المصرفية للأفراد RBD للمنضمين حديثاً إلى البنك، هذا بالإضافة إلى «برنامج الإرشاد» الذي تم تطبيقه أخيراً، وهي مبادرة تعكس رغبة البنك في المساهمة في التطوير المهني لموظفيه.

وأضاف ريشاني قائلاَ: «اختتمت أكاديمية البنك الأهلي الكويتي أخيراً المرحلة الأولى من برنامج القيادة التنفيذية المتخصصة والذي تم تصميمه للمساعدة في توجيه البنك نحو المستقبل. وقد شملت المرحلة الأولى من البرنامج إقامة العديد من ورش العمل الفردية والتدريبات الرقمية لـــ 50 من قادة البنك. وقد استفاد من البرنامج حتى الآن 70 موظفاً من القيادات الكويتية الواعدة ضماناً لتحقيق التعاقب الوظيفي».

