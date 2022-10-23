« أسواق المال» شاركت في اجتماع «الآيسكو» الـ47

مال وأعمال

شارك وفد هيئة أسواق المال في الاجتماع السابع والأربعين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، في مدينة مراكش في المملكة المغربية خلال الفترة ما بين 17 - 20 أكتوبر 2022. حيث ناقش الاجتماع العديد من القضايا الحيوية والمهمة على المستوى المالي والتنظيمي والإشرافي. كما تخلل الاجتماع على هامشه عدداً من الاجتماعات المهمة بدءاً بالاجتماع التشاوري لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بتاريخ 16 أكتوبر 2022 ومـن ثـم اجتماعات لجان ومجلس ادارة منظمـة الـ «IOSCO» فـي الأيام الثلاثة الأولى، تلاها الاجتماع السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل «AMMC» في 20 أكتوبر 2022 وقد شارك في الاجتماع السنوي معظم الهيئات أسواق المال الدولية والعديد من خبراء الأوراق المالية وخبراء أسواق المال، حيث يجتمع أعضاء المنظمة كل عام في المؤتمر السنوي لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بالأوراق المالية العالمية والأسواق الآجلة.

وقد ترأس وفد الهيئة مثنى الصالح -رئيس قطاع الأسواق، كما حضر عبد الرحمن محمد –مدير مكتب العلاقات الدولية، ونورة الهارون –اختصاصي قانوني.

وتعتبر هذه المشاركة الأولى للهيئة بعد انتخاب مثنى الصالح ممثلاً للجنة الأسواق النامية والناشئة (The Growth and Emerging Markets Committee «GEMC») كعضو في مجلس إدارة المنظمة للعامين المقبلين، وجاءت مشاركة وفد هيئة أسواق المال من خلال حضور عدة اجتماعات للجان المنظمة المختلفة والمشاركة في ورش العمل.

كما شارك مثنى الصالح بتاريخ 17 أكتوبر 2022 في اجتماع اللجنتين «GEMC» واجتماع اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الاوسط «AMERC» .

