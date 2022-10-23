«كامكو إنفست»: التنويع الجغرافي وتوزيع الاستثمارات الحل الأمثل في الأوقات الصعبة

مال وأعمال

عقدت كامكو إنفست، ندوة عن الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة بالتعاون مع «إيكوام إنفست» وناقشت الندوة وجهات النظر والخبرات حول تغير نماذج السياسات الاقتصادية واستمرار مخاطر التضخم. وحضر الورشة عدد من المستثمرين المؤهلين من المؤسسات، والشركات العائلية، والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.

وتضمنت ورشة العمل عدداً من الموضوعات الرئيسة التي تم التطرق إليها مثل تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية، والتدابير النقدية والمالية التي اتخذتها البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة الرئيسة لكبح جماح التضخم، والتعامل مع الإضرابات الشديدة التي تجتاح الأسواق حالياً في ظل تزايد حالة عدم اليقين.

وألقى فيصل العثمان، رئيس إدارة الاستثمارات الدولية في كامكو إنفست، الكلمة الافتتاحية رحب من خلالها بالحضور وعلى رأسهم د. أولريش نيوجباور، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاستثمارات الكمية في شركة «ديكا إنفست» ورئيس مجلس إدارة «إيكوام إنفست» ود. توماس شتاينبرجر، العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار في «إيكوام إنفست».

وتضمنت الكلمة الافتتاحية التي ألقاها العثمان نبذة مختصرة عن إنجازات كامكو إنفست من خلال التركيز على الركائز الأساسية التي تميز الشركة بما في ذلك إدارة الأصول، والاستثمارات المصرفية، والوساطة المالية. كما وصف الدور الجوهري الذي تلعبه كامكو إنفست في توفير الأدوات والفرص لاجتياز هذه المرحلة الحرجة، في الفترة الحالية والقادمة، من خلال رسم الأهداف الواضحة والعمل على تحقيقها من خلال اقتناص أفضل الفرصة المتاحة.

وأشار العثمان إلى أن الاستراتيجيات الداخلية للشركة تحظى بتصنيفات مميزة مقارنة بأقرانها على المديين القصير والطويل. أما بالنسبة لصناديق الاستثمار، فتتميز بسجل حافل على مستوى المنطقة، هذا بالإضافة للفرص العقارية المميزة التي تعتبر من أفضل الصفقات التي توفرها الشركة لعملائها. كما تعد الاستثمارات المصرفية من أبرز الخدمات التي تقدمها الشركة وأكثرها نشاطاً عبر أسواق رأسمال الدين وأسواق رأس مال الأسهم على المستوى الإقليمي.

وترتكز استراتيجيات كامكو إنفست على التعاون مع شركائها الرئيسيين على مستوى العالم لتقديم أفضل الحلول الاستثمارية لعملائها. ولا يقتصر الأمر على البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية فحسب، بل يمتد ليشمل أيضاً الحصول على أهم المعلومات وأكثرها صلة بموضوع الاستثمار لمساعدة العملاء على اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية المناسبة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأسواق في وقتنا الحالي. وتأتي هذه الندوة في إطار مبادرات كامكو إنفست لمشاركة الخبرات والمعرفة مع المستثمرين.

وبدأ د. نيوجباور كلمته بتقديم لمحة موجزة عن «ديكا إنفست» و«إيكوام إنفست» وهما شركتان تابعتان إلى مجموعة ديكا، المزود الرئيس للحلول المالية لبنك التوفير الألماني. كما تقدم الشركتان كافة الحلول الكمية التي تتطلبها مجموعة ديكا وشركاتها التابعة لتلبية احتياجات مستثمريها من العملاء المؤسسيين من خلال توفير حلول استثمارية مخصصة للعملاء بحجم أصول مدارة لصالح العملاء يبلغ نحو 370 مليار دولار.

وشرع د. شتاينبرجر في تقديم العرض التقديمي الذي تضمن الأوضاع الحالية التي تمر بها الأسواق مع الأخذ في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الرئيسة مثل التضخم وأسعار الفائدة وتذبذب العملات والمؤشرات الرئيسة في الأسواق المتقدمة. وأكد أن ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم نتيجة لتزايد أسعار السلع الأساسية الناجم عن تصاعد التوترات الجيوسياسية، ساهم بلا شك في تصعيد وتيرة الضغوط على الأسواق، ما أجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية متشددة. وتطرق إلى التدابير التي تم اتخاذها وتبع ذلك وصفاً مفصلاً لأسباب اتباعها وانعكاسات ذلك ذلك على الأسواق.

وترى «إيكوام إنفست» أن الضغوط الاقتصادية التي نشهدها حالياً والمتوقع حدوثها في الفترة القادمة لن تخف حدتها قبل العام 2024 بسبب ترسخ التضخم واستمرار التوترات الجيوسياسية. وعلى الرغم من تزايد حالة عدم اليقين، إلا أن اقتصادات الأسواق المتقدمة تبدو أقوى خلال هذه المرحلة مقارنة بفترات الركود الماضية.

وقدمت «إيكوام إنفست» خمس توصيات رئيسة يمكن للمستثمرين اتباعها خلال هذه الأوقات العصيبة والتي تشمل التنويع الجغرافي وتوزيع الاستثمارات بين فئات الأصول المختلفة، والتركيز على الأصول الثابتة مثل العقار، واعتماد استراتيجيات طويلة/ قصيرة (صناديق التحوط) بالإضافة إلى تحديد مخاطر قابلة للقياس واختيار الوقت المناسب لدخول السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن التوصيات الخمس الصادرة عن الشركة تعد من أبرز الاستراتيجيات التي تتبعها كامكو إنفست لمساعدة عملائها في إدارة محافظهم الاستثمارية خلال هذه الأوقات العصيبة. وتقدم الشركة لعملائها إمكانية الوصول إلى أفضل الفرص الاستثمارية على مستوى المنطقة وعلى الصعيد الدولي من خلال خدماتها الاستشارية وخبراتها الراسخة.

واختتم العثمان بتوجيه الشكر لممثلي الشركتين على وقتهم الثمين ومشاركة خبراتهم حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أن الاستراتيجيات التي تقدمها الشركات التابعة لمجموعة ديكا تؤكد حرص كامكو إنفست على الحصول على أعلى معايير الجودة والتطور لخدمة عملائها. ويسهم ذلك في محافظة الشركة على قدراتها التنافسية عبر نطاق واسع من المنتجات والخدمات التي تقدمها، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتصنيفها المميز ضمن أفضل الشركات أداءً على مستوى المنطقة بفضل منتجاتها المميزة ومواصلتها التعاون مع أفضل مدراء الاستثمار على مستوى العالم واتباع أحدث الاستراتيجيات الاستثمارية.

