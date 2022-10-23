سباق «الوطني» للجري 2022 أكبر مهرجان رياضي في الكويت

مال وأعمال

ينظم بنك الكويت الوطني أكبر مهرجان رياضي في الكويت يوم السبت 10 ديسمبر 2022 ويعد لهذا اليوم برنامجاً حافلاً يتضمن العديد من المفاجآت والجوائز القيمة للمشاركين والمتسابقين.

ويستمر التسجيل على الموقع الالكتروني nbk.com/nbkrun. وينطلق السباق من مسافتين 10 و5 كم على شارع الخليج العربي. ويبدأ في تمام 8:30 صباحاً على مسافتين: الأولى تبلغ 10 كيلومتراً من شاطئ بنيد القار والثانية مسافة 5 كم وتبدأ مقابل سوق شرق على أن تكون نقطة النهاية للمسافتين في حديقة شاطئ الشويخ بجانب مبنى الـ KPC. ويفتح السباق مجال المشاركة من عمر 15 عاماً وما فوق.

ويتضمن السباق تتويج المتسابقين الـ12 الأوائل من الفئات المشاركة من النساء والرجال بالإضافة الى السحب على سيارة نيسان كيكس 2023 مقدمة من مجموعة البابطين، وفرص استثنائية من شركة أوريدو إلى فرنسا أو قطر لحضور مبارياة باريس سان جيرمان وكأس العالم، هذه الجوائز تقدمة الشريكين الاستراتيجيين للسباق وذلك إلى جانب مفاجآت وفعاليات مسلية اخرى. وسيكون على كل متسابق الالتزام بارتداء رقم السباق الذي استلمه، حيث يتميز الرقم باحتوائه على شريحة ذكية تسمح للجنة المنظمة للسباق معرفة مركز كل متسابق. وتتوزع جوائز المراكز الثلاثة الأولى لمسافة 10 كم لكل من النساء والرجال كالآتي: 1000 دينار، 700 دينار و500 دينار على التوالي. وجوائز المراكز الثلاثة الأولى لمسافة 5 كم لكل من النساء والرجال كالآتي: 500 دينار، 400 دينار و300 دينار على التوالي.

كما تقدم شركة أوريدو للفائزين من المتسابقين اشتراكات سنوية بخط «شامل» وساعات ابل الإصدار الجديد من ساعات آبل الجيل الثامن وأبل ووتش الترا. وقال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي: إن الجميع مدعو للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الأكبر على مستوى الكويت. ويقدم بنك الكويت الوطني من خلال سباق الجري شيئا جديداً ومختلفاً ليكون مكاناً تستمتع فيه جميع افراد العائلة من مختلف الأعمار.

