«التجاري»: مذكرة تفاهم مع «الجامعة الأميركية» في بيروت

مال وأعمال

وقَّع البنك التجاري مذكرة تفاهم مشتركة مع الجامعة الأميركية في بيروت للمبادرة والتعاون المتبادل المتمثل في عقد برامج تدريبية مختلفة لرواد وقادة الأعمال. وجاءت هذه المبادرة رغبة من البنك في الاستفادة من خبرات الجامعة في شتى المجالات لتأهيل الموارد البشرية في البنك من أصحاب المواهب والكفاءات والمرشحين لشغل المناصب القيادية في المستقبل عن طريق إعداد وتصميم عدة برامج تدريبية تسلط الضوء على تنمية مهارات هذه الكفاءات والاستفادة منها بما يخدم مصلحة العمل في البنك.

وقد مثل البنك في التوقيع على هذه المذكرة مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله وممثلا عن الجامعة كل من: نائب رئيس الجامعة لشؤون التطويرد.عماد بعلبكي وعميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية د. يوسف صيداني.

وفي هذا السياق، صرح صادق عبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية قائلاً «يبدي البنك التجاري اهتماماً كبيراً بتدريب وتطوير قيادات المستقبل عن طريق طرح مثل هذه المبادرات بالتعاون مع جامعات عالمية ذات سمعة كبيرة ومخرجات متميزة، حيث يسعى قطاع الموارد البشرية إلى تدريب وتطوير هذه المواهب وإطلاق القدرات لمواجهة التحديات وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تطوير الأعمال من خلال تدريبهم لشغل المناصب القيادية في المستقبل.

وصرح د. عماد بعلبكي قائلاً: «لأكثر من 155 عامًا، كانت الجامعة الأميركية في بيروت منارة للمعرفة وتنمية رأس المال البشري في المنطقة. نحن نظل ملتزمين بهذه المهمة. وتعود علاقتنا بالكويت إلى أكثر من قرن من الزمان حيث مر المئات من المواطنين الكويتيين البارزين بالجامعة الأميركية وصارت جامعتهم الأم. كما نفخر بمبادرات الاستشارات والتعليم التنفيذي والتدريب التي نفذتها الجامعة الأميركية في بيروت في العديد من القطاعات في الكويت. ويعد التعاون مع البنك التجاري علامة فارقة أخرى في هذه العلاقة طويلة الأمد».

