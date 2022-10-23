«بيتك»: تفوُّق رقمي.. وانفراد بحلول مبتكرة

مال وأعمال

يؤكد بيت التمويل الكويتي «بيتك»، تفوقه رقميا من خلال توفير خدمات وحلول مصرفية ومالية رقمية مبتكرة وفريدة من نوعها تعزز تجربة العملاء وتلبي احتياجاتهم المتسارعة وتطلعاتهم العصرية.

وتتوفر خدمات «بيتك» المصرفية الرقمية عبر العديد من القنوات البديلة مثل فروع KFHGo الذكية، وKFHonline على الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل، وقنوات التواصل الاجتماعي، بالاستفادة من تقنيات الروبوت، والذكاء الاصطناعي.

وتوافر الفروع الذكية KFH Go التي انفرد «بيتك»، بتقديمها على مستوى السوق، باقة متكاملة من الخدمات المصرفية السريعة والسهلة على مدار الساعة «24/7»، ومن ابرز تلك الخدمات: شراء سبيكة ذهب 10 غرامات واستلامها فوريا «لا يشترط فتح حساب الذهب»، السحب النقدي لغاية 5 الاف دينار بمكالمة مرئية مع موظف الخدمة بدون بطاقة «بالبطاقة المدنية»، الايداع النقدي بدون بطاقة «بالبطاقة المدنية «3 الاف دينار باليوم» 150 ورقة نقدية للعملية الواحدة» بمكالمة مرئية مع موظف الخدمة، ايداع شيك بالخدمة الذاتية اومكالمة مرئية مع موظف الخدمة، التحويل بين الحسابات الشخصية بالخدمة الذاتية اومكالمة مرئية مع موظف الخدمة لغاية 10 الاف دينار باليوم، وكذلك التحويل الى مستفيدي «بيتك» اوالتحويل الى مستفيدي البنوك الاخرى.

كما يوفر الجهاز خدمات، طلب وطباعة دفتر شيكات، تحديث البيانات بالبطاقة المدنية بمكالمة مرئية مع موظف الخدمة، وفتح الودائع الاستثمارية، وانشاء معاملة مرابحة، طلب بطاقات الائتمان ومسبقة الدفع.

ويحرص «بيتك» على تعزيز انتشار فروعه الذكية «KFHGo» التي يبلغ عددها حاليا 10 فروع متوزعة في: الافنيوز، جمعية اشبيلية، جمعية الجابرية، جمعية المنقف، معرض الشويخ، جمعية صباح الاحمد، جمعية السلام، جمعية ابو فطيرة، فرع ضاحية عبدالله السالم والمطار.

ويسعى البنك لزيادة عدد هذه الفروع الذكية لتلبي حاجة العملاء في أغلب مناطق الكويت لما لها من نجاح متواصل وسهولة في الاستخدام لخدمات «بيتك» المختلفة.

كما يوفر «بيتك» العديد من الخدمات الرقمية المتميزة والسهلة مثل خدمة التحويل الفوري الى «بيتك تركيا» باستخدام شبكة RippleNet عبر تطبيق KFHonline، وخدمة «المحافظ الرقمية» عبر أجهزة الهاتف النقال والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة بالتعاون مع Garmin وFitbit وSamsung، وخدمة فتح حساب جديد لغير عملاء «بيتك» بشكل آلي وفوري وآمن من خلال جهاز التفاعل المرئي XTM غيرها العديد من الخدمات المصرفية الالكترونية.

ويعزز «بيتك» نهجه في سياسة دمج الحلول المبتكرة والتكنولوجيا المصرفية في العمليات التشغيلية، وإطلاق مبادرات التحول الرقمي، بما يساهم بإضافة قيمة متميزة الى تجربة العملاء الذين يتطلعون الى خدمات مصرفية سريعة وسهلة. ويعتبر «بيتك» البنك الأول في إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة حيث أطلق «بيتك»، كأول بنك في الكويت، خدمة طلب التمويل الشخصي باستخدام التوقيع الرقمي عبر تطبيق KFHonline ، التي تتضمن معالجة جميع الأعمال الورقية للمعاملات التمويلية الكترونيا، وتمكّن الخدمة عملاء «بيتك» من التوقيع على أي مستند مطلوب عن بعد «الكترونيا» في أي وقت وأي مكان، ما يعنى اكمال طلب التمويل بجميع مراحله بشكل آلي بالكامل، حسب الشروط والاحكام.

