«KIB»: 3 رابحين في باقات السفر لحضور مباريات كأس العالم

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن أسماء الرابحين في حملته لزيارة «كأس العالم FIFA قطر 2022» بالتعاون مع فيزا، متوجاً 3 من عملائه، وهم من حاملي بطاقات فيزا بلاتينوم، سيجنتشر، وإنفينيت الائتمانية من KIB، في السحب الذي أقيم بتاريخ 11 أكتوبر 2022 على جوائز الحملة، حيث فاز كل من حمد عبدالله الروغاني، وعمار حمزه الاستاد، وناصر متروك العازمي، بباقة سفر متكاملة مع مرافق لحضور فعاليات كأس العالم 2022 في قطر.

ذلك وتضمنت الباقة المميزة من KIB: تذكرتين لحضور مباراة كأس العالم من دوري المجموعات، إضافة إلى تذكرتين سفر مع حجز مسبق للإقامة لليلتين في فندق (فئة 5 نجوم)،

شاملةً إفطاراً يومياً، وتوصيل من وإلى المطار في الدوحة، ولاهتمامه بتوفير المزيد من وسائل الراحة لعملائه، أضاف البنك خدمة توصيل من والى المباراة، ومبلغ 400

يحوّل إلى بطاقة ائتمان العميل الفائز.

وفي كلمة من مدير أول – إدارة تطوير المنتجات في KIB، عمر المسلم، بمناسبة اختتام هذه الحملة الترويجية المتميزة بتتويج المحظوظين الثلاثة من عملاء البنك، قال: «لقد سعدنا بتقديم هذه المكافأة الاستثنائية لنخبة عملائنا المتميزين من مستخدمي بطاقات الائتمان المتميزة، وذلك للاستمتاع بحضور

أضخم حدث رياضي عالمي ومشاهدة المباراة من داخل الاستاد وتشجيع فريقهم المفضل في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التاريخية، كما يسرنا أن نكون قد أضفنا للتشويق كل وسائل الراحة والرخاء ضمن رحلة

فاخرة مدعومة بخدمات مميزة بالتعاون مع فيزا».

كما اختتم المسلم تصريحه مؤكداً استمرار البنك بالعمل على ابتكار حملات مشوقة من شأنها إثراء تجربة عملائه المصرفية، خاصةً في المناسبات التي يبحثون فيها عن القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها البنك لهم لتعزيز هذه التجربة، حيث لفت المسلَم إلى احتمالية ذهاب عملاء KIB الفائزين بهذه الرحلة إلى التسوق في مجمعات قطر أو التنزه قبل

وبعد المباراة، وهنا يأتي دور البنك في تقديم الدعم لهم خلال السفر، والمتمثل في ضمان كفاءة الخدمة المصرفية والمعاملات الالكترونية، وكذلك في التواصل معهم على مدار الساعة، خاصةً عند استخدامهم للبطاقات الائتمانية، منوهاً إلى التزام البنك في هذا الإطار بتأمين وحماية عمليات الشراء.

