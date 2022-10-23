«الروضتين» انضمت إلى عائلة «الكويتية»

مال وأعمال

تسلمت شركة الخطوط الجوية الكويتية سابع طائراتها من نوع ايرباص A320neo والتي أطلق عليها «الروضتين»، حيث وصلت إلى الكويت في مبنى الركاب رقم 4 قادمة من مصنع ايرباص في مدينة تولوز بفرنسا يوم الجمعة.

وعلى هامش وصول الطائرة، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تضيف أحد أحدث الطائرات إلى اسطولها الجديد وهي سابع طائرة من نوع ايرباص A320NEO قادمة من مدينة تولوز الفرنسية، حيث تعد هذه الطائرة ضمن مجموعة طائرات من نوع ايرباص سيتم تسلمها تباعاً على مدار السنوات المقبلة بحسب خطة الاستلام المتفق عليها والعقد المبرم مع شركة الايرباص كما أن وصول الطائرات الجديدة تحقق الاهداف المنشودة التي يسعى إليها الطائر الازرق ضمن خطته الاستراتيجية في التوسع بشبكة خطوطه حول العالم».

وأضاف الدخان قائلاً: «تعد طائرة «A320NEO» مفخرة للكويت في تدعيم الناقل الوطني بأجدد الطرازات والانواع من طائرات الايرباص حيث إن تواجد طائرة A320neo في أسطول (الكويتية) المتنامي سيعزز من مكانتها كشركة طيران رائدة في قطاع الطيران الإقليمي والعالمي، كون الشركة تتابع باستمرار متطلبات عملائها لتقديم أحدث وأفضل الخدمات، كذلك تحرص على توفير جميع سبل الراحة والأمان لركابها الاعزاء أثناء كل رحلة.

من ناحيته، عبّر نائب رئيس مجلس ادارة المستشار فيصل الغريّب عن سعادته بتسلم ووصول سابع طائرة من نوع ايرباص A320NEO ، مشيراً إلى أن الخطط التي وضعها مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية تسير نحو الاتجاه الصحيح والامثل وكما خطّط لها مسبقاً، مبيناً في الوقت ذاته أن وصول الطائرات الجديدة يعد نقلة نوعية لأسطول الطائر الازرق لما تمتلكه من امكانات حديثة وتتناسب مع حاجة مسافرينا الكرام».

من ناحيته، أكد مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عيسى الحداد على أن وصول طائرة «A320NEO» يعد استكمالاً لمرحلة مهمة وجادة في تطوير الاسطول وتدعيمه بطرازات متنوعة وحديثة تساهم في تحقيق الخطط التي وضعت في الوصول إلى أفضل مستويات ما بعد التميز في الخدمة، لافتاً الى أن طائرة A320NEO الجديدة تمنح العميل العزيز تجربة سفر مريحة وشيّقة مبيناً في الوقت ذاته أنها تعد من الطائرات حديثة الطراز والتي تحتوي على تكنولوجيا فائقة ونظام ترفيهي متنوع كما أنها صنعت خصيصاً لتكون صديقة للبيئة».

