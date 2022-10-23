معرض «الكويت في مصر» ينطلق 19 ديسمبر المقبل

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أشادت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين الدولتين، موضحة أن هذه العلاقات شهدت محطات مهمة ستبقى حاضرة في سجلات التاريخ وذاكرة الشعبين، وأن الدولة المصرية حريصة على تعزيز هذه العلاقات وتدعيمها، مثمنة جهود السفير أسامة شلتوت سفير مصر بدولة الكويت، وكذلك القنصل العام هشام عسران قنصل مصر العام لدى الكويت. جاء ذلك على هامش استقبالها، أحمد إسماعيل بهبهاني، المنسق العام لمعرض «الكويت في مصر». وتناول اللقاء الحديث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاستعدادات الجارية لتنظيم الأسبوع الكويتي الـ 13 في جمهورية مصر العربية (معرض الكويت في مصر)، والذي سيقام برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر 2022 في القاهرة، بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الاستثمار والعقار والبنوك والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، وذلك تجسيدا وتوطيدا للعلاقات المتميزة بين الكويت ومصر على المستويين الرسمي والشعبي. من جانبه، أعرب أحمد إسماعيل بهبهاني عن امتنانه بلقاء السفيرة سها جندي، وقدم لها التهنئة على توليها حقيبة وزارة الهجرة، كما عبر عن سعادته بزيارته إلى مصر وفخره وانبهاره بإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية الكبرى الجارية على أرضها، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطرق والنقل التي أصبحت تضاهي النماذج العالمية، وقال إن «مصر هي عمقنا العربي وعلاقاتنا بها تاريخية وطيدة وجذورها عميقة».

وفي ختام اللقاء، وجه أحمد إسماعيل بهبهاني دعوة إلى السفيرة سها جندي لحضور الأسبوع الكويتي الـ 13 في مصر والمشاركة في افتتاح معرض «الكويت في مصر»، واقترح البهبهاني إقامة جناح خاص لوزارة الهجرة في المعرض للتعريف بأنشطتها وملفاتها.

