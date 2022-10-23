«المركزي لتكنولوجيا المعلومات» و«دل تكنولوجيز» كرما 6 فائزات

مال وأعمال

أكدت المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني على ان نشر واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم يجب أن يسترشد بالمبادئ الأساسية للاندماج والانصاف ، مشددة على ضرورة تعزيز سياسات الوصول العادل والشامل الى تقنياته وبياناته واستخدامه كصالح عام، اضافة الى التركيز على تمكين المرأة بكافة مراحلها العمرية والفئات الاجتماعية والاقتصادية المحرومة من الوصول اليه.

وأردفت الودعاني بكلمة ألقتها اليوم في حفل تكريم الفائزات ببرنامج تنمية مواهب الفتيات في مجال برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والذي نظمه الجهاز بالتعاون مع شركة دل تكنولوجيز، يصف العالم قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي «بالنفط الجديد» الذي تحتاجه الدول والموظف الافتراضي الذي ترغب الدول والحكومات في استقطابه وتوظيفه لتنفيذ خطط استراتيجية عملية التحول الرقمي، مشيرة الى أن القيادة السياسة في الكويت أدركت أهمية دور المرأة كمحرك رئيسي في قاطرة التحول الرقمي والارتقاء بمنظومة الأعمال بكافة القطاعات في الدولة بصفتها الرقم الصعب والمؤثر في معادلة الإنجاز لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، و مؤكدة على ضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات ناجعة لسد الفجوة بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي سعياً لتحقيق هدف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين، بما يشمله من إجراء البحوث وتصميم وتنفيذ السياسات القائمة على الأدلة والاستثمار في المهارات للدمج الفاعل للفتيات والنساء في العالم الرقمي. بدوره قال نائب المدير العام لقطاع المعلومات في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمار الحسيني إن الذكاء الاصطناعي بطبيعته يتقاطع مع جميع القطاعات الحيوية الأخرى، ولتحقيق الاستفادة القصوى منه يجب العمل على ربط سياسات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل الذي يشهد نمواً لافتاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الالكترونية، مشيرة الى ضرورة توجيه الذكاء الاصطناعي لتحسين التعلم لكل طالب وتمكين المدرسين وتعزيز نظم ادارة التعلم.

