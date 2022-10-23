«المؤتمر الاقتصادي» في مصر ينطلق اليوم

مال وأعمال

تنطلق اليوم فعاليات «المؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية، ويستمر على مدار 3 أيام، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويقول الدكتور أسامة السعيد خبير التنمية الاقتصادية، والعميد السابق لكلية التجارة جامعة بني سويف إن: «الهدف من المؤتمر الاقتصادي مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التي تواجه ملف الاستثمار في مصر».

