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مال وأعمال

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«المؤتمر الاقتصادي» في مصر ينطلق اليوم


تنطلق اليوم فعاليات «المؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية، ويستمر على مدار 3 أيام، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ويقول الدكتور أسامة السعيد خبير التنمية الاقتصادية، والعميد السابق لكلية التجارة جامعة بني سويف إن: «الهدف من المؤتمر الاقتصادي مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التي تواجه ملف الاستثمار في مصر».


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