انطلاق مؤتمر «تطوير الموارد البشرية ودعم المواهب» غداً

مال وأعمال

أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر منظمة atd العالمية الذي يعقد لأول مرة في الكويت على مدار يومي 24 - 25 أكتوبر 2022، بدعم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والذي سيكون تحت عنوان مؤتمر منظمة تطوير الموارد البشرية والتطوير الوظيفي ودعم المواهب ATD Kuwait Summit 2022 وبشعار « بناء قيمة تعلم مبينة على القيمة.» ويفتتح المؤتمر غداً الاثنين التاسعة صباحاً، وصرح المنسق العام للمؤتمر عادل العلاطي ،إن منظمة تطوير الموارد البشرية ودعم المواهب والتطوير الوظيفي، ومقرها الرئيسي في واشنطن هي الجهة التي تنفذ المؤتمر ويتجاوز عدد أعضاء الجمعية 30 ألف عضو من أكثر من 100 دولة. وأوضحت اللجنة المنظمة، « جاء المؤتمر ليسلط الضوء على أفضل الممارسات في الاندماج الوظيفي، وذلك لأهمية ذلك في رفع مستوى الإنتاجية، حيث السعي للوصول لمستويات انتاج مثلى تتوافق مع أهداف المنشأة، وتخدم توجهات المنشآت في الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالاندماج الوظيفي وكيفية قياسه وتطويره وزيادة أثره في رفع مستويات الإنتاجية والتميز»