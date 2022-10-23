كاليدونيا الجديدة.. جزر الصنوبر

Sunday النهار

تعتبر كاليدونيا الجديدة من أجمل الأماكن في العالم، وهي مزيج مثالي من المناظر الطبيعية المذهلة من مجموعة من البحيرات الشاطئية الرائعة، والشواطئ ذات الرمال البيضاء المغطاة جزئياً بغابات كثيفة من الصنوبر العمودي وهي أشجار طويلة جداً موجودة على الكوكب، منذ أكثر من 100 مليون سنة وهي نابعة لفرنسا وتتميز جمالها الطبيعي حيث خليج أورو الرائع، وهو مدخل حيث يوجد مسبح طبيعي كبير مليء بالأسماك الملونة.

وتعد كاليدونيا الجديدة أرض الترحاب والأصالة حيث يمتزج الناس والتأثيرات الثقافية معاً، مما يجعل رحلتك لا تُنسى، وهي مجموعة جزر تقع في جنوب المحيط الهادئ شرق أستراليا. تتألف الأراضي الفرنسية فيما وراء البحار من جزيرة غراند تير الرئيسية التي يبلغ طولها 400 كيلومتر مقسمة إلى مقاطعة شمالية وجنوبية، وأرخبيل بيليب في الشمال الغربي، وجزر إيل دي بين في الجنوب الشرقي وجزر لويالتي أوفيا وليفو وتيغا وماري. شمال شرق الجزيرة الرئيسية. وتتمتع القبائل المختلفة لشعب الكاناك في كاليدونيا الجديدة بتاريخ طويل وفخور مع تراث وتقاليد غنية يمكن للزوار استكشافها من خلال المتاحف والمراكز الثقافية المختلفة في الجزر. هناك أيضاً الكثير من عوامل الجذب الطبيعية، بداية من أشجار الكوري العملاقة والطيور النادرة في منتزه بلو ريفر الإقليمي إلى فرصة معرفة المزيد عن الحياة البحرية في كاليدونيا الجديدة في الأكواريوم.

وتتميز كاليدونيا الجديدة بتراث ثقافي غني ومتنوع للغاية مع مزيج من الثقافات الأوروبية والميلانيزية (الكاناك) والأوروبية والوليزية والفيتنامية والصينية والمغاربية والبولينيزية.

وتعد كاليدونيا الجديدة واحدة من الوجهات المثالية لممارسة السياحة البيئية. مكان أخضر مليء بالنباتات والحيوانات المستوطنة وتراث ثقافي قوي. علاوة على ذلك، لدى كاليدونيا رغبة ملحة في الحفاظ على تنوعها البيولوجي الفريد وبالتالي يتم الترويج للسياحة البيئية بقوة في الإقليم.

ومنتزه كورال سي الطبيعي في كاليدونيا الجديدة هو أكبر منطقة محمية بحرية في العالم، يحمي هذا الالتزام الكبير 1.3 مليون كيلومتر مربع من النظم البيئية البحرية، التي تعج بالحياة البرية المتنوعة وهي ضرورية لرفاهية شعبها، كما تعد كاليدونيا الجديدة وجهة غطس استثنائية ذات مياه صافية، والعديد من الأنواع وبعض الأماكن لم تشهد نشاطاً بشرياً بعد.

وتضم كاليدونيا الجديدة، بحيرة غراند تير، المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي نظرا لما تضمه من معالم طبيعية خلابة وملعب مغامرات حقيقي،هذه الجنة هي، أيضاً، الموطن الطبيعي لحيوانات وفيرة من الطيور البحرية، وتوجد أيضاً كنيسة يعود تاريخها إلى عام 1860، وهي شهادة على وصول المبشرين الأوروبيين، والتي تمثل اليوم مكان العبادة الرئيسي في الجزيرة.

ويوجد في كاليدونيا الجديدة 189 نوعاً من الطيور، 23 منها مستوطنة في الجزيرة. يعتبر Cagou أو Kagu طائراً رمزياً في الجزيرة، كما تعد كاليدونيا الجديدة مكاناً مثالياً لقضاء شهر العسل بشواطئها البكر وطعامها الجيد ومنتجعاتها الرومانسية وبحيرتها الفريدة من نوعها، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

سياحة الأطعمة والمأكولات

نوميا هي مركز المأكولات الراقية في المحيط الهادئ مع أكثر من 150 مطعماً تلبي جميع الأذواق والميزانيات. المطبخ في كاليدونيا الجديدة هو مزيج بين الأذواق على طراز الجزيرة والأذواق الميلانيزية وأفضل النكهات والذوق الفرنسي.

تماماً كما هو الحال في فرنسا، يعد الطعام والقهوة والمعجنات (مثل المعكرونة الشهية والإكلير والشوكولاتة) والنبيذ كلها جوانب أساسية للحياة المحلية في هذه الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

مشاهدة الحيتان

بين شهري يوليو وسبتمبر، خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، تعد كاليدونيا الجديدة موطناً للحيتان الحدباء وهي تسبح عائدة من القارة القطبية الجنوبية للهروب من مياهها شديدة البرودة والراحة والولادة. هم الأكثر عدداً جنوب Grand Terre.

ركوب الطائرات الشراعية

تحظى رياضة ركوب الأمواج شراعياً بشعبية كبيرة في كاليدونيا الجديدة. تم تنظيم مسابقة Nouméa Dreamcup، وهي مسابقة دولية لسنوات عديدة في الجزيرة.

الإبحار

تبلغ مساحة بحيرة كاليدونيان 24.000 كيلومتر مربع، وهي ملعب رائع لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بمتعة ركوب القوارب. هذه فرصة فريدة لاكتشاف الجزر الصغيرة التي لا تزال برية وعبور المسارات مع الدلافين والسلاحف وأبقار البحر وسكان البحيرة الآخرين.

رحلات المشي

Hiking & Trekking، يوجد في NC عدد من المسارات الصعبة بالإضافة إلى بعض مسارات المشي الأسهل وكلها تؤدي إلى خلفيات ومناظر خلابة تستحق الرحلة.

ويقع منتزه بلو ريفر الإقليمي الذي تبلغ مساحته 47 فداناً (Parc Provincial de la Riviere Bleue) على بعد أقل من ساعة بالسيارة من نوميا ويحتوي على أشجار الكوري العملاقة وهو موطن لأكبر عدد من طائر كاغو، طائر كاليدونيا الجديدة. السمة الرئيسية للحديقة هي بحيرة تبلغ مساحتها 24 ميلاً مربعاً والتي تم إنشاؤها من خلال الفيضانات المتعمدة لسد لتوليد الطاقة الكهرومائية في الثمانينيات.

حديقة حيوان Parc Zoologique et Forestier هي عبارة عن مجموعة من النباتات والحيوانات المحلية والغريبة الموجودة في غابة وحديقة تبلغ مساحتها 36 فداناً. تشتمل مجموعة الزواحف على أبو بريص، بواس جزيرة لويالتي، تنانين مائية أسترالية، وإغوانا أميركا الجنوبية. هناك قرود البابون والطاووس والقرود والسلاحف وحديقة للحيوانات الأليفة بها الحمير والماعز والغزلان. حديقة الحيوانات مفتوحة من الساعة 10:15 صباحاً حتى 5:00 مساءً من الثلاثاء إلى الأحد.

وتضم كاليدونيا الجديدة ثروة من أنواع الحياة البرية غير العادية، من Kagus الرمزية إلى الغزلان Rusa ومن الثعالب الطائرة إلى الحمام الإمبراطوري كما يضم الساحل الشرقي، الذي يوفر الطريق من Hienghène إلى شلال Tao الرائع عبر معبر نهر Ouaïème فرصاً مذهلة لالتقاط الصور كل 30 ثانية!

