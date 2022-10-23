«المجلس الوطني» يعيد تشكيل لجنة تحكيم المهرجان

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أعلن الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة الدكتور عيسي الأنصاري إعادة تشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالعروض المسرحية لمهرجان الكويت المسرحي الـ 22.

وقال الأنصاري في تصريح صحافي إن إعادة تشكيل اللجنة هدفه تحقيق المزيد من الشفافية والاستقلالية في مهام اللجان الفنية المختصة للمهرجان موضحا أن رئيس اللجنة الدكتور علي حيدر قدم اعتذاره عن رئاسة اللجنة لارتباطه بأعمال لجنة أخرى في المهرجان نفسه ولضمان عدم التقصير في القيام بأعمال اللجنة خلال ترؤسه لها.

وأضاف أنه تم تكليف الدكتورة نوره العتال برئاسة اللجنة كما انضم الفنان خالد الرويعي من مملكة البحرين الشقيقة إلى عضويتها لتضم بذلك في عضويتها أيضا الدكتور بدر المهنا ونايف البقمي وطارق صبري وخالد الرويعي.

وتمنى الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب كل التوفيق والتميز لجميع الفرق المسرحية في هذا المهرجان الذي افتتحه وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة عبدالرحمن المطيري ويستمر حتى 29 أكتوبر الحالي.

