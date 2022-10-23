«ليلة مميزة ومختلفة» في قاعة البركة.. بإبداع الرسام

Sunday النهار

في حفلة مميزة التقى الفنان حسام الرسام مع محبيه وجمهوره بليلة مميزة من حفلاته الغنائية التي ينتظره فيها عشاقه في الكويت والخليج العربي وجاء الحفل الذي اقيم في قاعة البركة بفندق كراون بلازا بصورة مغايرة كونه شهد اقبالاً كبيراً من الحضور وايضا تواجد عدد من الوسائل الاعلامية التي غطت الحدث.

وفي البداية قدمت الحفل الاعلامية حليمة بولند التي رحبت بالجمهور وقدمت كلمة ترحيبية بهم واشارت الى ان هذا الحفل هو سلسلة لحفلات قادمة تقيمها الشركة المنتجة صوت الكويت للانتاج الفني وقد تم تدشينها من خلال حفلة الفنان حسام الرسام. وبدأ عازف القانون التركي آيتاش دوغان قبل افتتاح الحفل الغنائي الساهر الذي حمل ليلة الرسام وصلته بعزفه أروع المقطوعات الموسيقية التي تنوعت ما بين الألوان الكلاسيكية والرومانسية والخليجية والشرقية ما جعل الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير خصوصا عندما عزف موسيقى المسلسل التركي الشهير سنوات الضياع.

وبعدها كان الجمهور على موعد مع اطلالة الفنان حسام الرسام الذي ادى العديد من الاغاني المعروفة له والمحبوبة من الجمهور والتي شهدت تفاعلا كبيرا واداء العديد من الاغاني معه كما بادلهم الرسام المحبة والتقدير وقال تحية كبيرة الى الشعب الكويتي المضياف والمحبة الكبيرة التي وجدتها منهم وسام اعتز فيه ونتمنى من خلال هذه الحفلة ان نكون عند حسن الظن وقد ادى العديد من الاغاني المتنوعة ومنها اغنية العيون السود التي وجدت اصداء كبيرة لدى الحضور والتفاعل في ادائها مع الفنان حسام الرسام. يذكر ان شركة صوت الكويت تستعد ايضا لحفل غنائي ضخم آخر يضم كلا من المطرب سعد المجرد والفنان محمد فضل شاكر ومن ضمن الحفلات الغنائية المتتابعة ايضا سيكون الجمهور على موعد مع حفلة تضم كلا من الفنان يوسف العماني وخديجة معاذ ونجوم من مصر كما انها تستعد لحفل للفنان علي صابر والمطربة رحمة رياض وهي المرة الاولى التي يجتمعون بها في حفل بالكويت كما تستعد لسلسلة حفلات فنية قوية خلال الفترة المقبلة وجارٍ الاتفاق حاليا مع عدد من المطربين لحفلات أخرى يذكر ان جميع هذه الحفلات ستقام في قاعة البركة في فندق كراون بلازا وتسعى الشركة ان تكون جميع هذه الحفلات منظمة بشكل دقيق للغاية سواء من ناحية دخول الجمهور والتنظيم والمسرح والاضاءة، كما وعدت أن يكون الديكور شيئاً جديداً ومختلفاً تماما.

