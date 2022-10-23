حسام الرسام: أقدِّر الجمهور.. وما حصل أواجهه في حفلاتي

Sunday النهار

أقامت الجهة المنتجة لحفل الفنان حسام الرسام مؤتمرا صحافياً لتوضيح الملابسات والاخبار التي انتشرت في الوسائل الاعلامية عن الغاء الحفل قبل الوقت المقرر لها وقد اقيم المؤتمر في قاعة المسرح بفندق «كراون بلازا» وشارك فيه الفنان حسام الرسام والمنتج ناصر البلوشي واداره الزميل نايف الشمري. في البداية تحدث المنتج ناصر البلوشي الذي قال: لاصحة اطلاقا عما اثير عن الغاء الحفل او توقيفه وكانت المشكلة في تدافع الناس للدخول الى القاعة وهذا الامر ينطبق على من لم تكن لديهم تذاكر الدخول واصروا على الدخول عنوة وبالتالي واجهنا المشكلة معهم وبالتالي اصر موظفو الاعلام على ان يتم ايقاف الحفل منعا لتفاقم المشكلات التي حصلت في الخارج.

واضاف ايضا: اود ان اشير إلى ان وقت الحفل كان قد شارف على الانتهاء اصلا بعد انطلاق الحفل في الساعة التاسعة والنصف وبالتالي كان المقرر لها ان تنتهي في الحادية عشرة والنصف حسب الطلب ووقت المشكلة حدثت عند هذا الوقت والحفل لم يكن مخالفا بل بالعكس تم الالتزام في جميع الامور المطلوبة والفنان حسام الرسام كان في قمة التعاون مع جهة الانتاج وايضا الجمهور الذي حضر كان في قمة الرقي والتزموا جميعا بضوابط وقوانين وزارة الاعلام. وقال ايضا: المشكلة حصلت للمرة الثانية مع الفنان حسام الرسام واعتقد انها مقصودة ان تفتعل تلك المشكلات خاصة مع الفنان نفسه وحفلاته وهنا اتساءل ماذا تريدون منه هل هو يسبب لكم هاجساً وهل هناك تخوف من وجوده في الحفلات وهناك تصرفات شخصية من البعض وهم المسؤولون عن ذلك الخلل ومن يعتقد ان له حقاً فله المجال ان يراجعنا. اما الفنان حسام الرسالم تحدث قائلا: بالعكس لم ار اي مشكلة وهو امر طبيعي وانا دائما اواجه الامر من تزاحف وازدحام الجمهور في العديد من الحفلات التي احييها والجمهور الذي ازدحم اعذرهم كونهم لم يستطيعوا الحجز وانا اقدرهم على محبتهم وانا سوف احرص على ان يكون هناك متسع لقاعة اكبر حتى تستوعب الجمهور الذي حضر وانا افتخر بهذا العدد الكبير المتواجد في القاعة وخارج القاعة وانا انظر الى الامر من صورة ايجابية واتمنى ان تكون الحفلات في المستقبل اكثر من يوم حتى يتم استيعاب الجميع. وفي الختام قال: اشكر الجميع من الجهة المنظمة والمنتجة وايضا فندق «كراون بلازا» وايضا اتوجه بالشكر الى الشعب الكويتي على محبتهم وتقديرهم الى حسام الرسام وهذا الامر قد رايته بعيني واحسست فيه بشدة.

