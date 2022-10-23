«فوق الخيال».. افتتاح تاريخي لـ«موسم الرياض» يُدخله «غينيس»

Sunday النهار

انطلقت في السعودية، الليلة قبل الماضية، فعاليات النسخة الثالثة من فعاليات موسم الرياض الترفيهي تحت شعار فوق الخيال، وشهد حفل الافتتاح حضور مئات الآلاف من الأشخاص.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن حفل الافتتاح دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما تضمن أكبر عرض بالطائرات المسيرة الدرونز شهده العالم حتى الآن.

وشكر آل الشيخ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يحظى به قطاع الترفيه وموسم الرياض من اهتمام ودعم.

وأحيت الفنانة العالمية آن ماري حفل افتتاح موسم الرياض في الليلة الأولى لانطلاق الموسم.

وتزينت سماء مدينة الرياض في أولى ليالي موسمها الترفيهي الأضخم بعروض 3200 طائرة درونز مضيئة وتفاعلية، تشكل لوحة فنية فريدة من نوعها.

كما شهدت مسيرة استعراضية من سيرك دو سوليه العالمي، وألعاباً نارية أضاءت الحفل الذي أقيم في منطقة رياض فايبز، إيذاناً بانطلاق الموسم الذي يزخر بالعديد من المفاجآت والفعاليات والتجارب الملونة.

وبحسب القائمين على موسم الرياض، فإن هذه النسخة تعد أكبر فعالية ترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها.

ومن أهم تلك المناطق بوليفارد وورلد وبوليفارد رياض سيتي وونتر وندر لاند والمربع 8 ورياض سكاي، وبعض المناطق المجانية مثل حديقة السويدي، وقرية زمان، وسوق الزل، إضافة إلى 108 تجارب تفاعلية وأكثر من 150 عرضا فنيا متنوعا، و8 عروض عالمية، و65 يوماً من الألعاب النارية.

وتضم المواقع الترفيهية ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، وتمكن الزوار من قضاء جولات حول أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافة إلى فينيسيا الإيطالية، والاستمتاع بتجارب تلك الدول من خلال المطاعم والأسواق والفنون التي تقدمها.

واستحدث الموسم ضمن فعالياته لهذا العام رياض زوو التي تمثل واحدة من أبرز الحدائق العالمية للحيوانات باحتوائها على أكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة.

كما افتتح موسم الرياض 2022 منطقة فيا رياض إحدى أفخم وأرقى مناطق الموسم الـ15 الترفيهية، حيث من المقرر أن تكون من المناطق الدائمة في العاصمة الرياض على غرار منطقة بوليفارد رياض سيتي.

وتعد فيا رياض منطقةً مميزةً بتصاميم معمارية على الطراز السلماني، تتناغم فيها مجموعة من المحال التجارية العالمية والحصرية.

وتتميز المنطقة بتشكيلة استثنائية من الفعاليات والأماكن الفاخرة، حيث تضم فود ماركت عالميًّا، و15 مطعماً ومقهى، و22 متجراً من أفخم العلامات التجارية الشهيرة، وفندقاً من خمس نجوم يعد من أرقى الفنادق في العالم، يأتي لأول مرة في المملكة.

ولمحبي الأفلام والسينما، جهزت منطقة فيا رياض بسبع قاعات سينما فاخرة وخاصة لأول مرة في الشرق الأوسط بخيارات عرض متنوعة.

ويهدف موسم الرياض إلى جعل العاصمة السعودية وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقا لأهداف برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وانطلق موسم الرياض للمرة الأولى عام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وانطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

