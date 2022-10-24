وزير الداخلية يأمر بإيقاف قوة أمنية

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أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بإيقاف قوة من رجال مباحث خفر السواحل في عملية ضبط ومداهمة لحين الانتهاء من التحقيق.

وأضافت وزارة الداخلية في بيان أنه «بالإشارة لما تم تداوله في برامج التواصل الاجتماعي من قيام قوة من رجال مباحث خفر السواحل بعد أخذ إذن النيابة بمداهمة مسكن شخصين مشتبه بهما بتجارة المخدرات بمنطقة الجهراء وقيام عدة أشخاص بعرقلة عملية ضبط المتهمين والتفتيش وتمكين المتهمين من الهرب، تؤكد وزارة الداخلية بأننا دولة مؤسسات وأنها ملتزمة بجميع الإجراءات القانونية وسيتم التحقيق بالواقعة واتخاذ اللازم وفق القانون».

كما أمر الوزير الخالد بإيقاف القوة المشاركة في عملية الضبط والمداهمة لحين الانتهاء من التحقيق.

