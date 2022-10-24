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البروفيسور فهد الملا ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيراً عالمياً


ضمن التقرير الصادر مؤخراً على موقع Elsevier الأكاديمي للنشر العلمي، حل البروفيسور فهد راشد الملا ضمن قائمة الباحثين الأكثر استشهاداً بأوراقهم وأعمالهم البحثية على مستوى العالم بانجاز نوعي يحسب لقطاع البحث العلمي بدولة الكويت. و تضم هذه القائمة أعلى 2% من العلماء الأكثر تأثيراً على مستوى العالم واعتمدت هذه القائمة على آلية طورها باحثون من جامعة ستانفورد لتقييم تأثير وجودة الأبحاث المنشورة وعدد الاقتباسات والأصالة البحثية. ويجري البروفيسور الملا وهو الرئيس التنفيذي لقطاع الأبحاث في معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، العديد من الأبحاث المتقدمة في مجال مرض السكري ومضاعفاته المختلفة، ويشرف على العديد من الأبحاث التي يتعاون معهد دسمان للسكري على تنفيذها مع جهات عالمية متعددة، كما ينشر البروفيسور الملا هو وفريقه من المعهد الكثير من الاوراق والدراسات العلمية السباقة في مختلف المجلات العلمية المحكمة.


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