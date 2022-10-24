الأمير: الصين حققت إنجازات حضارية بارزة

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الوطني الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني وإعادة انتخابه لولايةثالثة لرئاسة اللجنة المركزية.

مشيدا سموه بما حققته جمهورية الصين الشعبية الصديقة طوال فترة رئاسته من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف المجالات، ومعبرا سموه عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والراسخة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية والتي تشهد تطورا مستمرا في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية الصديقة المزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

