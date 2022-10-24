مليار و200 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الكويت وواشنطن

وطن النهار

أعرب القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر عن سعادته لإقامة اسبوع (اكتشف أميركا) في نسخته الثامنة بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا.

ولفت إلى أن هذا البرنامج المتنوع يعكس الشراكة القوية والمتنوعة بين الولايات المتحدة والكويت.

وأشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.2 مليار دينار في عام 2021 وحده، متوقعا أن يزداد هذا الرقم في عام 2022 وما بعده، مبينا أن الولايات المتحدة وجهة الاستثمار المفضلة للكويتيين و هي أكبر سوق في العالم مع بيئة صديقة للأعمال، والأفضل في مجالي الابتكار والتكنولوجيا.

من جهته اعرب الملحق التجاري بالسفارة ايريك بودزورسكي عن سعادته لبداية فعاليات مهرجان اكتشف اميركا في نسخته الثامنة، لافتا إلى أن هذا الأسبوع يعتبر انعكاسا لقوة ومتانة وتنوع العلاقات الثنائية مع الكويت.

وبدورها اكدت الملحق الإعلامي في السفارة كريستي واتكينز تنوع فقرات مهرجان اكتشف أميركا لتلائم مختلف الأذواق وتعكس ثراء الثقافة الأميركية بهدف تقديم صورة اكثر وضوحا للمجتمع الأميركي ما يعزز من قوة ومتانة العلاقات بين الشعبين الصديقين.

