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وزير الدفاع هنَّأ سمو الأمير بعودته الميمونة للبلاد


بعث وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ببرقية تهنئة باسمه ونيابةً عن منتسبي وزارة الدفاع إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وذلك بمناسبة عودة سموه الميمونة سالماً إلى أرض الوطن الغالي.
وأعرب في برقيته عن صادق تهانيه وخالص تبريكاته لسموه حفظه الله ورعاه بمناسبة عودته وذلك بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة في الجمهورية الإيطالية الصديقة، والتي تكللت بفضل الله عز وجل بالنجاح، داعياً المولى سبحانه أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية، لمواصلة مسيرة البناء والنهضة والعطاء لبلدنا المعطاء، في ظل قيادته الحكيمة وسمو ولي عهده الأمين.


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