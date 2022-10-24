الأمير: شكراً لفيض المشاعر وصادق الدعاء

الأولى

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة في الجمهورية الإيطالية والتي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح.

وجاء في نص الرسالة: يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عودة سموكم الميمونة إلى أرض وطننا العزيز برعاية الله وفضله بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة والتي تكللت بفضل الله تعالى بالنجاح، وإذ نحمد الله حمدا كثيرا أن اطمأنت على صحة سموكم حفظكم الله ورعاكم قلوبنا وشرحت بعافيتكم صدورنا، وقرت بعودكم الحميد عيوننا وعيون أهل الكويت الأوفياء فإننا لندعو الله تعالى أن يحيط سموكم بعظيم عنايته وكريم رعايته وأن يديم عليكم الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والعطاء وأن يديم على وطننا الحبيب الخير والنماء والتقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الحكيمة حفظكم الله ورعاكم وسدد على دروب التوفيق خطاكم.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه سموه من تهنئة بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة في الجمهورية الإيطالية الصديقة والتي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح وعلى ما أبداه سموه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة سائلا سموه المولى تعالى أن يمتع سموه بوافر الصحة وتمام العافية ويحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه ويسدد الخطى لصون مكانته المرموقة عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والمنشودة على صعيد مساره الحضاري الطموح.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من أحمد عبدالعزيز السعدون رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز وذلك بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة في الجمهورية الإيطالية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح.

سائلين المولى تعالى أن يمتع سموه بوافر الصحة وتمام العافية وأن يحفظه قائدا حكيما وراعيا لمسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز الزاخرة بالإنجازات التنموية والحضارية التي ترتقي بالمكانة الرفيعة للوطن الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وبمؤازرة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره على ما عبروا عنه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة مبتهلا سموه إلى الباري -جل وعلا- أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه وأن يسدد الخطى لتحقيق كل ما يتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار وأن يسبغ على الجميع موفور الصحة والعافية.