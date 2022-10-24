الميزانيات.. عبور آمن

الأولى

ركب قطار التنسيق بين السلطتين سكته بعد ما عقد مكتب المجلس أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اجتماعا مشتركا مع اللجنة التنسيقية الوزارية المكونة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي.

وفي الاطار التنسيقي وجّه الرئيس السعدون دعوة الى أعضاء مجلس الامة لحضور الجلسة الخاصة يوم غد الثلاثاء بناء على طلب الحكومة لمناقشة خمسة تقارير بربط 40 من ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2022 ، متضمنة الباب الثاني المتمثل بالنفقات الرأسمالية والباب الأول المتمثل بالمصروفات الجارية وتعويضات العاملين، وميزانيات الجهات الملحقة، وميزانيات الجهات المستقلة، والميزانية العامة للوزارات والادارات الحكومية بايرادات مقدرة بنحو 23،4 مليار دينار ومصروفات بنحو 23،1 مليار دينار وفائض مقدر بنحو 333 مليون دينار، وذلك كله وفق تقدير سعر بيع برميل النفط بـ 80 دولارا بعدما ما كان مقدرا بـ 65 دولارا.

ولفت تقرير لجنة الميزانيات الى ان الميزانية قدرت تحصيل ملياري دينار إيرادات غير نفطية متركزة في 5 جهات هي الادارة العامة للجمارك ووزارات الداخلية والمالية والصحة والكهرباء والماء، مشيرة الى ان 75? من مصروفات الابواب السبعة للميزانية ستوجه نحو المرتبات والدعومات.

وغطت تقارير الميزانية المعدة منذ المجلس السابق 2020 زيادة المصروفات لتغطية تكاليف المواد الانشائية لسكان المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وجنوب خيطان بمبلغ 80 مليونا و30 مليونا لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، وتخصيص 6 ملايين دينار لاعادة اعمار سوق المباركية، واجرت تعديلات على ميزانيتي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي باجمالي 34،157 مليون دينار و26،828 مليون دينار على التوالي، واعتماد 400 الف دينار لهيئة الشباب من اجل انشاء قبب رياضية، وزيادة دعم الاعلاف بقيمة 7 ملايين دينار ليكون اجمالي المعتمد للدعم الزراعي 35 مليون دينار.

وتتضمن الجلسة الخاصة بندا للنظر في مشروع قانون النقل بين ابواب ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 1،443 مليار دينار ويوجه 64? من هذا المبلغ لاقفال ارصدة في حساب العهد و36? لتعزيز مصروفات مرتبات موظفي الدولة في خمس جهات وقعت في عجز مالي وهي وزارات الاعلام والداخلية والتربية والكهرباء والماء والاوقاف.

وينظر المجلس ايضا بند مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2020/2021 وعددها 5 مشروعات.