«زيادة الرواتب وإسقاط القروض».. يسيطران على الاقتراحات البرلمانية

الأولى

قررت اللجنة التشريعية فك الارتباط مع بقية اللجان البرلمانية، وقال رئيس اللجنة النائب مهند الساير ان اللجنة قررت تبني تعديل المادتين 97 و98 من اللائحة حتى لا تكون التشريعية مقبرة المقترحات، وفي نفس الوقت فإنها لن تتنازل عن واجبها متى ما احتاجت أيّ من اللجان رأياً منها.

وقال: نعدكم أن تكون اللجنة التشريعية بلا أدراج.. ولن نعطل أي مقترح ولقد حددنا فترة أسبوعين لدراسة وإنجاز مقترحات تعديل اللائحة الداخلية.

من ناحيته قال مراقب المجلس النائب د. عبدالكريم الكندري: ننتظر من الحكومة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين المعطلة ومنها اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية الذي قدمناه وأقره المجلس سنة 2020 وكانت الحكومات السابقة تتقاعس عن تنفيذه وهو ما أكدته اليوم لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسنستمر في متابعته. من جانبه، قدم النائب خليل الصالح ثلاثة مقترحات اولها لإعادة النظر في بدل علاوة غلاء المعيشة وزيادتها تبعا لنسب التضخم، والثاني لزيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي والأخير لزيادة رواتب المواطنين سنويا تبعا لارتفاع التضخم.

من جهته قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون بأن تقوم الدولة بشراء القروض الاستهلاكية على أن يتم السداد باستقطاع علاوة غلاء المعيشة لحين سداد القرض.

من ناحيته، قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا بقانون يجيز للموظف الجمع بين الوظيفة والعمل في القطاعين الأهلي أو الحكومي بنظام المكافآت بعد إخطار جهة عمله بذلك العمل وطبيعته، على أن يتجنب تعارض المصالح بين أنشطته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية ومشروعاتها، وأن يتجنب كذلك كل ما من شأنه أن يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وعند مخالفته ذلك يجازى تأديبياً مع عدم الإخلال بمسؤوليته المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.

من جانبهم قدم النواب: شعيب شعبان وشعيب المويزري وأسامة الزيد وحمد المدلج وسعود العصفور اقتراحا بقانون لتعديل قانون الصندوق الكويتي للتنمية ينص على عدم منح القروض الخارجية إلا بعد موافقة ‎مجلس الأمة، وأن توفر الدول المستفيدة من القروض وظائف للكويتيين حديثي التخرج وأصحاب الخبرة في هذه المشاريع.

بدورهم، قدم النواب: عبدالله المضف ومهند الساير وحسن جوهر وعبدالكريم الكندري ومهلهل المضف اقتراحا بقانون لاجراء الانتخابات العامة وفق نظام القوائم وبخمس دوائر وعشرة نواب عن كل دائرة، وللناخب ان يصوت لقائمة واحدة.