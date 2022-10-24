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دندرة


بدائل النفط الناضب هو الانفتاح وإحدى اللجان النيابية تدعو للانغلاق. فكيف يستقيم الأمران؟!
دندرجي


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