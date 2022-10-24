غياب أنظمة الإقامة «المحفِّزة».. يعرقل استقطاب الخبراء الأجانب

الأولى

نصحت تقارير دولية الكويت بالحفاظ على الوافدين الذين يتمتعون بمهارات عالية في تخصصاتهم، معتبرة ذلك السبيل الأمثل لتحقيق النمو الاقتصادي ورؤية 2035.

واوضحت التقارير، التي اطلعت عليها النهار، ان دول الخليج تشجع غير المواطنين من الوافدين الاكفاء للعمل لديها والاستقرار فيها، حيث تتنافس كل من الامارات والسعودية، في انشاء أنظمة بطاقات إقامة دائمة وذهبية وغيرها من البرامج السخية لاستقطاب المواهب الوافدة والمبتكرين والباحثين المتميزين لتشجيع التطوير.

وبينت أن الكويت لاتزال تركز على اطار عام هو الاستغناء عن العمالة الوافدة واحلال موظفين كويتيين مكانهم في اطار خطة الحد من الاعتماد على العمالة غير الوطنية بالقطاع العام، معتبرة ان ذلك نهج يحتاج الى مزيد من الدراسة حيث سيكون ضاراً اذا تم من دون تدقيق.

واشارت التقارير الى أن معدل التحصيل والمؤهلات الاكاديمية لدى العاملين الوافدين مرتفع مقارنة بالمواطنين، ومن المرجح ان يظل الاعتماد الكبير على الخبرات الاجنبية مستمراً بسبب الافتقار الى برامج فاعلة لاستبقاء الخبرات. وقالت ان خروج الوافدين المهرة سيمثل ازمة مستقبلية اذ ان خبراتهم سيتم فقدها فيما ستعاد الكرة للبحث عن خبرات مماثلة، مع فقدان ميزة التوطين.

ونصحت التقارير قائلة: قبل الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة لابد من ممارسة استثمار ادارة المعرفة أولا، من اجل نقل المعارف والخبرات واعادة نشرها محلياً بين المواطنين الاكفاء.