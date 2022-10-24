ولي العهد السعودي يعتذر عن عدم حضور قمة الجزائر

عربيات ودوليات

الجزائر- الوكالات: قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتذاره للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لعدم تمكنه من حضور قمة جامعة الدول العربية، المزمع إقامتها في الجزائر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الجزائري مساء السبت، أعرب له فيه عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية التي ستعقد في الأول من نوفمبر القادم بالجزائر.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية فإن ولي العهد السعودي أكد للرئيس الجزائري عدم نيته حضور القمة؛ «امتثالاً لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر». وقال البيان إن تبون «أبدى تفهمه لهذه الوضعية، وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، متمنياً له موفور الصحة والعافية، ومعبراً له أن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستظل حاضرة معنا في كل الظروف».

من جانبها قالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إنه جرى خلال الاتصال «استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث فرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات وسبل تطويرها».

وتستعد الجزائر لاستضافة القمة العربية المقررة في نوفمبر المقبل، والتي ستعقد على مستوى القادة وفي وقت تشهد المنطقة كثيراً من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية. وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، وقادة الدول العربية، تلقوا في وقت سابق دعوات رسمية لحضور القمة العربية.

جدير بالذكر أن القمة الأخيرة عقدت على مستوى الزعماء في تونس عام 2019، وكان مقرراً عقد القمة في مارس الماضي، لكنها أرجئت بسبب ظروف الجائحة، وفق ما أعلنته الجامعة العربية.

