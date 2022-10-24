ملك البحرين: علاقاتنا مع الإمارات ترتكز على دعائم قوية

عربيات ودوليات

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين بلاده ودولة الإمارات، مبيناً أنها «ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك».

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد، أمس، لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى البحرين للمشاركة في اجتماع الدورة العاشرة من اللجنة العليا المشتركة بين أبوظبي والمنامة، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشاد عاهل البحرين «بنتائج اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات والبحرين، وجهودها المثمرة على صعيد تعزيز مسارات التعاون والتكامل وفتح آفاق جديدة للتنسيق المتبادل في مختلف الجوانب بما يعود بالخير والازدهار على البلدين والشعبين الشقيقين».

بدوره، شدد عبدالله بن زايد على حرص الإمارات والبحرين على تنمية وتطوير أطر التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما ويلبي تطلعاتهما إلى التنمية والازدهار.

وأكد أن «العلاقات الإماراتية البحرينية تاريخية متجذرة، وهناك حرص من البلدين وقيادتهما على المضي قدماً نحو تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة».

