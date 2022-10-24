السيسي: ترسيم الحدود البحرية أنقذ مصر من الظلام

عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، على أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر، لافتا إلى أن حقل ظهر للغاز الطبيعي «لم يكن ممكنا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود».

وأشار إلى أن الاتفاقية «وفرت 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء».

وأضاف الرئيس السيسي في مداخلة خلال كلمة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمام «المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022» بالعاصمة الإدارية، أنه «لولا ترسيم الحدود البحرية، لما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق».

وتابع: «فضل الله علينا كان عظيما باكتشاف حقل ظُهر، ولولاه لكانت مصر مظلمة، لأننا لا نمتلك توفير ملياري دولار شهريا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل الكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة في مصر، حتى لا تنقطع الكهرباء عنها».

ونوه إلى أن هذه الأرقام، تعني وصول إجمالي الكلفة إلى 120 مليار دولار سنويا.

وتابع: «شركة إيني الإيطالية طلبت فترة زمنية 5 سنوات للتنقيب عن الغاز في حقل ظهر بالبحر المتوسط، لكنني طلبت منهم اختصار تلك الفترة إلى 18 شهرا فقط، مع حل كل المشكلات داخل الحدود البحرية المصرية على الفور».

ولفت الرئيس المصري إلى أن «الأراضي التي كانت تخصص لإنشاء معامل تكرير تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات، لأخذ الموافقات اللازمة، إلا أنه تم تخصيصها خلال ساعتين فقط». من جانب آخر، قال الرئيس المصري، إن حركة العمران في 40 مدينة ومجتمع عمراني جديد أضافت إلى أصول الدولة المصرية 10 تريليون جنيه ( 500 مليار دولار).

ولفت الرئيس السيسي إلى أنه تم انفاق 7 تريليون جنيه، (350 مليار دولار) على البنية التحتية خلال السنوات الماضية وهو رقم ضئيل جدا.

وانطلقت أمس، فعاليات المؤتمر الاقتصادى «مصر 2022»، والذي تنظمه الحكومة المصرية، لبحث أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري. بتعليمات من الرئيس، بمشاركة 21 جهة محلية ودولية، إضافة إلى نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين والخبراء المتخصصين، بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، فضلاً عن الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وتتضمن أجندة عمل المؤتمر العديد من الجلسات خلال 3 أيام، وفق 3 مسارات أساسية. المسار الأول يشمل السياسات الاقتصادية الكلية. ويتمثل المسار الثاني في تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال. فيما يتناول المسار الثالث صياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار عقد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.

