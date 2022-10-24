مدبولي: مصر خسرت 477 مليار دولار نتيجة عدم الاستقرار السياسي

عربيات ودوليات

قال رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، إن مصر تكبدت خسائر اقتصادية نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من أعمال إرهابية خلال السنوات الماضية.

وأضاف مدبولي خلال كلمته، في الجلسة الافتتاحية من فعاليات المؤتمر الاقتصادي، صباح الأحد، أن «الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي قدرت بـ477 مليار دولار». وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية السلبية؛ كانت جراء أحداث شديدة الصعوبة في الفترة بين يناير 2011 إلى 2013، تلك الفترة التي وصفها بـ«الوضع الكارثي»، وبلوغ أعلى معدل لعجز الموازنة.

وتابع: «خلال تلك الفترة خسر الاحتياطي 20.3 مليار دولار، وبلغت خسائر قطاع السياحة 32%، وزيادة معدل البطالة إلى 13%»، وانخفض تصنيف مصر 6 مرات في 28 شهراً، وتراجع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 13%، وبلغ عجز الموازنة 516 مليار جنيه وهو أكبر زيادة في المديونية في 30 سنة». وأردف مدبولي: «كان لدينا الخيار الأسهل والأصعب، ووضعنا حلولا كانت لها كلفة سياسية اقتصادية ولكن الهدف أين نريد أن تكون عليه مصر في المستقبل».

وأشار إلى أن أن الحلول الجذرية للأزمات المختلفة ليست لها شعبية ولها ثمن سياسي كبير، لافتا إلى أن «الحفاظ على استقرار الدولة هاجس كبير جداً أمام متخذ القرار.. ولكن على المدى الطويل لا ينتج حل المشكلة».

