عون والأسد يبحثان ترسيم الحدود البحرية

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بيروت - القدس المحتلة - الوكالات: أعلن مسؤول لبناني أن الرئيس ميشال عون والرئيس السوري بشار الأسد بحثا ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين بلديهما، وذلك قبل زيارة يقوم بها وفد لبناني مكلف بالتفاوض بشأن الأمر إلى دمشق خلال الأيام المقبلة.

وثار نزاع على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين العام الماضي بعد أن منحت سورية ترخيصا لشركة طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يقول لبنان إنها تابعة له. وحدثت عدة اكتشافات للغاز في شرق البحر المتوسط. وقال عون في وقت سابق إن ترسيم هذه الحدود سيكون التالي بعد أن اتفق لبنان على حدوده البحرية الجنوبية مع إسرائيل بعد محادثات غير مباشرة بوساطة أميركية على مدى سنوات.

وقال المسؤول اللبناني بعد محادثات السبت إن عون كلف إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب الذي تفاوض نيابة عن لبنان في المحادثات غير المباشرة بخصوص الحدود مع إسرائيل برئاسة وفد يذهب إلى دمشق خلال الأيام المقبلة لبدء المناقشات. وأضاف المسؤول أن الوفد سيضم وزيري الخارجية والنقل اللبنانيين إلى جانب المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم. وذكرت إذاعة «شام إف إم» السورية أن تفاصيل الترسيم لم تناقش بعد وأن الأسد اقترح إجراء محادثات مباشرة عبر وزارتي خارجية البلدين.

على صعيد متصل رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الطعون التي قدمها معارضو اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان معتبرين أن الاتفاقية تتطلب موافقة البرلمان، في قرار يمهد الطريق أمام موافقة الحكومة على اتفاق الترسيم وتوقيعه.وقدمت أربع جماعات يمينية إسرائيلية طعونا قانونية في الاتفاق معتبرة أنه يمثل تنازلا عن أراض إسرائيلية «ذات سيادة» وهو ما يحتاج إلى موافقة البرلمان.ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا جميع الحجج المقدمة ضد الصفقة على أن تنشر الحجج كاملة في وقت لاحق. ومع صدور قرار المحكمة بات بإمكان حكومة يائير لبيد إعطاء موافقتها النهائية والملزمة على الاتفاق.

