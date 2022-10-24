تركيا تدعو إلى اتفاق بين دمشق والمعارضة

عربيات ودوليات

أنقرة - الوكالات: أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تدعم وحدة تراب سورية وإنه يجب عدم السماح بتقسيمها داعيا إلى اتفاق بين النظام والمعارضة على دستور وخريطة طريق تشمل عملية انتخابية.جاء ذلك في لقاء مع منظمات مجتمع مدني ورجال أعمال في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، المتاخمة للحدود السورية حيث أشار في اللقاء إلى المأساة المستمرة في سورية منذ سنوات، وكذلك الأحداث المشابهة التي تشهدها ليبيا والعراق. ولفت جاويش أوغلو إلى ضرورة عدم السماح بتحول سورية إلى وكر للإرهاب الموجه ضد تركيا، وعدم السماح بتقسيمها.وأكد أن تركيا على علم بالدعم المقدم لتنظيم «بي كيه كيه» (حزب العمال الكردستاني) وذراعيه في سورية، وذكر أن هدف هذا الدعم هو ضمان مواصلة التنظيم لأجندته الانفصالية بشمال شرقي سورية، من أجل تقسيم هذا البلد.

