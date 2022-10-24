«مسيرة مجهولة» تقصف قاعدة أميركية في دير الزور

عربيات ودوليات

دمشق - الوكالات: ذكرت وسائل إعلام سورية أن طائرة مسيرة مجهولة استهدفت مساء السبت بعدة صواريخ مقر القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرق سورية. وأشارت المصادر ذاتها إلى سماع دوي انفجارات داخل القاعدة الأميركية في أكبر حقول النفط في سورية مساحة وإنتاجا، وسط تحليق للمسيرات. وفي التاسع من يناير الماضي، تعرضت القاعدة ذاتها لقصف بالقذائف، ولم تتبنَ أي جهة المسؤولية عن الهجوم. وقبلها بأيام، وتحديدا في الخامس من يناير الماضي تعرض حقل العمر لقصف بالصواريخ من مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة قوات النظام في دير الزور، قامت على إثره المدفعية التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بالرد على مصدر الصواريخ. يشار إلى أن محافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق تعتبر طريق إمداد إستراتيجيا لفصائل مسلحة مدعومة من إيران، ترسل تعزيزات إلى سورية على نحو منتظم لدعم النظام السوري. كما تتمركز القوات الأميركية في دير الزور في إطار مهمة قتالية ضد تنظيم «داعش» الذي لا يزال ينشط على مستوى محدود في العراق وسورية.