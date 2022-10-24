الفن التشكيلي في خدمة المجتمع

ديوان Diwan

يُعَرَّف الفن التشكيلي بأنه نوع من الفنون التي يعبر من خلالها الفنان عن أفكاره ومشاعره، حيث يسعى إلى تحويل المواد الأولية إلى أشكال جميلة، كالرسم، والعمارة، والتصوير، والزخرفة، والنحت، ويسمى أيضاً بالفن البصري أو المرئي حيث يتم إدراك هذا النوع من الفنون من خلال حاسة البصر، وهي من الفنون التي تُصور الحالة الشعورية للإنسان وتجسدها في عمل يتسم بالجمال ويُحقق الإمتاع النظري لمن يشاهده، وذلك عن طريق تطويع الألوان والمساحات والخطوط وغيرها من المزايا الشكلية للأشياء، ويندرج ضمنها مجموعة كبيرة جداً من الفنون كالنحت، والرسم، والتصوير، بالإضافة إلى الفنون التطبيقية الغنية بالإبداع والجمال الشكلي والتشكيلي.

تأثيرات الفن التشكيلي على الفرد والمجتمع:

إن الفن موجود منذ سنوات كثيرة في المجتمع، وما يُثبت ذلك هو وجود لوحات داخل الكهوف والصخور، وعلى الرغم من هذا فإن الكثير منا لا يأخذون الفن على محمل الجد، ويوجد اعتقاد بأن أي شخص يُمكنه القيام به، في حين أن الفن يحتاج إلى الكثير من الإبداع و له دور وتأثير ينعكس على رقي وتقدم الفرد والمجتمع حيث إنَّ:

• الفن التشكيلي يرتقي بالأفراد فكراً وسلوكاً فيحد من مظاهر الجريمة والعنف.

• الفن التشكيلي يوثق ثقافة المجتمع وعاداته من خلال الرسومات، ليشكل جزءاً من تراث المجتمع.

• الفن التشكيلي يساعد على رفد الاقتصاد المحلي من خلال إقامة المعارض، وجلب السياح، وبيع اللوحات والرسومات.

• الفن التشكيلي يقدّم قيم الفنان وأخلاقه مما يؤثر بشكل مباشر على سلوكيات الأفراد والتأثر بهذه الأخلاق والقيم.

• الفن التشكيلي يرسخ مفهوم الحرية بين أفراد المجتمع، وذلك لكونه يسمح للفنان بالتعبير عن آرائه ومعتقداته ومواقفه بأريحية.

• الفن التشكيلي أحد أشكال التعبير الإنساني، فهو وسيلة لتفريغ مشاعر أفراد المجتمع، مما يؤدي إلى تطور شخصياتهم وتحسينها.

• أكد الباحثون على العلاقة بين الفن والدماغ البشري، حيث إن مشاهدة الفنون المرئية المعاصرة كان له آثار إيجابية على الحياة الشخصية لكبار السن.

• إشراك الشباب في المجتمعات، وتفعيل المشاركة الواسعة في جميع النواحي المدنية، وتعزيز تفاعل الجمهور في المجتمع بشكل عام.

المساهمة في تغيير الآراء، غرس القيم، ترجمة الخبرات عبر المكان والزمان، كما أظهرت الدراسات أن الفن له تأثير على الإحساس الأساسي بالذات.

• الفنون التشكيلية تعتبر مخزن الذاكرة الجماعية في المجتمع، بحيث يعمل الفن على المحافظة على ما لا تستطيع السجلات التاريخية التي تُبنى على الحقائق أن تُحافظ عليه، فهي تمنح نفس الشعور بوجودها في مكان ووقت معينين.

• الفن يسمح بالتواصل بين أفراد ومؤسسات المجتمع مع المجتمعات الأخرى، فهو يُتيح للأفراد من ثقافات متنوعة بأن يتواصلوا في جميع الأوقات.

• الفن أحد طرق التغيير الاجتماعي، بحيث يمنح المحرومين سياسيًا أو اجتماعياً صوتاً، فمن الممكن لأي عمل تشكيلي أن يُثير المشاعر من أجل التغيير.

وقامت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية لتنظيم جائزة للفنون التشكيلية منذ عام 2014م واستمرت في انطلاقتها التاسعة في عام 2022م، كأحد مشاريع المبرة الخيرية والاجتماعية والتوعوية الهادفة، تفعيلاً لمبدأ الشراكة الاجتماعية مع كافة افراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والأهلية والخيرية لتعزيز وتوثيق العمل التطوعي والإنساني والقيمي من خلال الفن التشكيلي من جهة ولتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على شرائح المجتمع كافة في دولة الكويت من جهة أخرى.

واستناداً لما لمسته و رأيته من أعمال فنية تشكيلية أبدع فيها المشاركين من الفنانين الذين استخدموا مختلف المواد والوسائل التقليدية والحديثة، لترجمة العمل الاجتماعي إلى واقع يعيشه الفرد من خلال تعامله مع الريشة واللون واللوحة، لقد شعرت بسعادة بالغة وأنا أتنقل في المعرض الفني مع المشاركين والجمهور من لوحة فنية إلى عمل فني ومن إبداع إلى آخر، الأمر الذي يؤكد أن الهدف الأساسي الذي نظمت المبرة هذه المسابقة قد تحقق بل وتجاوز نسبة الرقي والتميز والإبداع والنجاح بشهادة الجميع، كما أكد الفنانين من خلال إبداعاتهم الفنية على نجاح المبرة في بيان أهمية الدور الإنساني الاجتماعي الذي تؤديه الجائزة في نشر التوعية الاجتماعية بشأن تعزيز العمل التطوعي والإنساني بين أطياف المجتمع الكويتي، هذا وأبارك لجميع الفنانين فوزهم في المشاركة في هذا العمل الفني والاجتماعي، وأتمنى لهم التوفيق والفوز بالمسابقة لعام 2022م.

