السلمان: الجائزة جسَّدت أثراً جميلاً للتنافس الشريف للإنجاز والتطوير والإبداع في مجال العمل التطوعي والإنساني

ديوان Diwan

التقت «النهار» بالفنان التشكيلي عبد الرسول السلمان رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، حيث بين السلمان أن انطلاق جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية لعام 2022م برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، كأحد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار، بالتعاون والتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وبدعم متميز من العم إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس الإدارة لكافة فعالياتها، تعتبر من الانجازات التي نفتخر بها في مجال العمل التطوعي والخيري والإنساني. واكد السلمان إن الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية قامت بالتنسيق مع مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار في تنظيم الجائزة في انطلاقتها التاسعة في عام 2022م بهدف تعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية وتقوية اواصر العلاقات المهنية والاجتماعية بين منظمات المجتمع المدني، وتوثيقاً وتقديراً للجهود التي قام بها أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري في دولة الكويت، ومشيداً بدور مبرة البغلي للابن البار في خدمة المجتمع، كما أشاد بالتعاون بين المبرة والجمعية في أحد المشاريع التنموية في المسؤولية الاجتماعية، وأعرب السلمان عن جزيل شكره وتقديره لمشاركة المبرة الجادة في أفرع الجائزة ومسابقاتها، وبمشاريع متعددة متميزة في المجال الواحد في المسابقة مما يؤكد الدور المتكامل للمبرة لاسيما في مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي تتضمن الإحساس بالمشاركة الاجتماعية، حيث لم تترك الجائزة جانباً من الجوانب الاجتماعية الا وطرقتها، واستمرت في العمل والعطاء طيلة ستة عشر عاماً على التوالي، سائلا المولى عز وجل أن يديم التوفيق للمشاركين وللمكرمين والفائزين من جهة وكذلك للقائمين على المبرة في مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة الأخ الكبير إبراهيم البغلي. وذكر السلمان أن جائزة الابن البار تعتبر من الجوائز الجادة في محتواها، وانتظامها وشمولها لأوجه النشاط الاجتماعي والتربوي في البلاد ومستوى رعايتها والأهم من ذلك كله في أثرها الجميل بشحذ الهمم للتنافس الشريف نحو الانجاز والتطوير والابداع، وما يزيد هذه الجائزة جمالاً توجيهها الى كل شرائح المجتمع واتاحتها الفرصة السهلة للمشاركة من الجميع ولفئة الفنانين لتعم الفائدة بشكل موضوعي وشفاف، كما أكد السلمان أن مبرة ابراهيم البغلي ومؤسسها الكريم العم إبراهيم طاهر البغلي والعاملين معه كتلة نشاط مثابرة ما جعل المبرة تحتل مكانة رفيعة ضمن الفعاليات الاجتماعية والتربوية الرائدة وشكرهم باسمه وباسم إخوانه أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنتسبيها لثقتهم في عمل الجمعية للمساهمة والعمل معهم في تنظيم الجائزة والعمل في عضوية لجنة تحكيم جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية برئاسة الفنان عبد الرسول السلمان وعضوية كل من:

• الأستاذ سالم سعد الخرجي عضو فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية.

• الأستاذة أميرة علي أشكناني عضو فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية.

• الأستاذ عطارد الثاقب عضو فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية.

وأبدى السلمان بالغ سعادته بشأن الدور الانساني الاجتماعي الذي تؤديه الجائزة في نشر التوعية الاجتماعية في تعزيز العمل القيمي والإنساني مؤكدا انتشارها بين اطياف المجتمع الكويتي وزيادة الاقبال عليها وتنوع فعالياتها هو خير دليل على نجاحها واستمراريتها لهذه الفترة الزمنية وتزايد عدد المشاركين في مسابقات الجائزة المختلفة، هذا واستعراض السلمان شروط وأحكام مسابقة جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية شاكراً ثقة رئيس مجلس إدارة المبرة واللجنة العليا للجائزة بالتعاون والتنسيق مع الجمعية، مؤكداً على دور المبرة بطابعها التطوعي والأهلي والشعبي من خلال تكاملها بالعمل مع كل مؤسسات المجتمع المدني المقابلة كلا فيما يخصه، وعلى سبيل المثال مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، في تحقيق التكامل العملي الطيب والجميل الذي نعمل و نتعاون معاً فيها ونساهم من لتعزيز العمل التطوعي والخيري والإنساني والقيمي في المجتمع وتحقيق أهداف المبرة والجمعية بالصورة المطلوبة من خلال تطبيق الآليات التالية:

> العمل على ترجمة اهتمام وحرص العم إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار إلى عمل تنفيذي بشأن ضرورة وأهمية تفعيل المسابقة والتأكيد على دور اللجنة العليا والجمعية في نشر وحث الجمهور على المشاركة في المسابقة في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي وفي مواقع الجمعية والمبرة.

> تفعيل وتعزيز دور الجمعية في نشر ودعم مسابقة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية من خلال الإعلان عنها في المواقع الالكترونية الخاصة بالجمعية وكذلك تعميمها على جميع منتسبي الجمعية وحثهم على المشاركة في المسابقة.

> تنظيم معرض فني يشارك فيها الفنانين بأعمالهم في المسابقة لعام 2022م برعاية رئيس مجلس إدارة المبرة وحضور رئيس الجمعية رئيس فريق التحكيم والتقييم والأعضاء وسيتم مشاهدة الأعمال الفنية المشاركة قبل تحكيمها، وسيمنح المشاركين شهادة شكر تقديراً للمشاركة في المسابقة.

وأشار السلمان بأن مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار أعلنت منذ الأول من يونيو 2022م عن تنظيم مسابقة جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية لعام 2022م أحد مشاريع المبرة الخيرية والاجتماعية والتوعوية الهادفة، بالتنسيق والتعاون مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية،تفعيلاً لمبدأ الشراكة الاجتماعية مع كافة افراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والأهلية والخيرية لتعزيز وتوثيق العمل التطوعي والإنساني والقيمي من خلال الفن التشكيلي من جهة ولتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع في دولة الكويت من جهة أخرى.

مسابقة جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية

شروط المسابقة وأحكامها

1) أن لا يقل عمر المشترك عن (18) عاما.

2) أن يكون الفنان المشارك كويتياً.

3) أن تدل اللوحة الفنية على مظاهر البر بالوالدين وبر كبار السن ( مظهر الوفاء و الاحترام من الأبناء لوالديهم وكبار السن ).

4) يحق لكل فنان المشاركة بعملين مختلفين، واللوحة الفائزة غير قابلة للرد.

5) أن لا تكون اللوحة المقدمة قد فازت بمسابقات أخرى من قبل.

6) لا يحق للمشاركين في المسابقة الاعتراض على قرارات لجنة الفرز والتحكيم.

7) يحق للجنة المنظمة التصرف بنشر اللوحة الفنية الفائزة في مطبوعاتها أو لأغراضها الإعلامية

جوائز الفائزين

المركز الأول 750د.ك المركز الثاني 500 د.ك المركز الثالث 250د.ك المركز الرابع 200 د.ك المركز الخامس 200 د.ك المركز السادس 200 د.ك. كما سيمنح جميع الفائزين المجسم الذهبي لجائـــزة البغلي للابن البار، وشهادة تقدير معتمدة من رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار.

وأكد السلمان أن المشاركة في مسابقة جائزة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية لعام 2022م من خلال الموقع الالكتروني لمبرة إبراهيم طاهر البغلي للاين البار: Website www.albaghliaward.com حيث إن جائزة الابن البار للفنون التشكيلية تحتوي على استمارة مشاركة يجب على المشارك تعبئة هذا النموذج عبر الموقع الالكتروني والذي يحتوي على مجموعة من البيانات الشخصية للمشارك وكذلك بيانات خاصة عن العمل الفني الذي تم انجازه والمشاركة به.

كما بين السلمان أهم الإجراءات التي تقوم بها لجنة التحكيم والتقييم والتي تتكون من خبرات متخصصة في مجال الفن التشكيلي بالتنسيق بين الجمعية والمبرة، لاختيار الفائزين في الجائزة والتي تتمثل في قيام اللجنة بعدد من الخطوات والإجراءات لتقييم الأعمال المشاركة بعد أن يتم تجميعها، حيث تقوم اللجنة بفرز الأعمال المستوفية لدراستها وتقييمها وفق معايير الجودة والتميز، والوقوف على بعض الجوانب فيها والتي تخص تقييم وواقعية ما قدم من أعمال فنبة من قبل المشاركين وهي مرحلة مهمة من مراحل التقييم والتحكيم، كما أنه سيتم تنظيم معرض فني يشارك فيها الفنانين بأعمالهم في المسابقة لعام 2022م برعاية رئيس مجلس إدارة المبرة وحضور رئيس الجمعية رئيس فريق التحكيم والتقييم والأعضاء وسيتم مشاهدة الأعمال الفنية المشاركة قبل تحكيمها، وسيمنح المشاركون شهادة شكر تقديراً للمشاركة في المسابقة، وذلك تمهيداً لتحديد الفنانين الفائزين من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والذين سيتم تكريمهم مع الفائزين في جميع مسابقات الجائزة وتكريم أبناء الكويت البررة لعام 2022م في الحفل الختامي الذي سيقام برعاية وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والذي سيتم تنظيم فعالياته في تمام الساعة (8:00) مساء يوم الإثنين الموافق 19/ 12 /2022م في قاعة البركة في فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية. وحثت السلمان أفراد ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة الفعالة في فعاليات الجائزة لعام 2022م، مبيناً عــدد المشاركين بجائــزة البغلــى للابــن البــار في مسابقة الفنون التشكيلية لعام 2021م والتي تنطبق عليها شروط المسابقة حيث بلغ العدد (42) عملاً مشاركاً ما بين ذكور وإناث، في حين بلغ عدد الذكور الفائزين (3) وعدد الاناث (3)،حيث تشير الإحصائيات الى أن عدد المشاركين والفائزين من الذكور تساوى مع عدد المشاركات والفائزات من الإناث.

عدد المشاركين و الفائزين بجائزة البغلى للابن البار للفنون التشكيلية لعام2021م



