شي جينبينغ يفوز بولاية ثالثة تاريخية

عربيات ودوليات

بكين- الوكالات: حصل الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، بعد أن أزاح أيّ معارضة في البلاد وداخل صفوف الحزب، ليصبح بذلك أقوى قائد للصين منذ مؤسس النظام ماو تسي تونغ.

وعينت اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي بعد إدخال تعديلات واسعة عليها شي جينبينغ لولاية ثالثة من خمس سنوات ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس 2023. وفور حصوله على تفويض جديد لخمس سنوات من اللجنة المركزية الجديدة، تعهد شي «العمل بجدّ لإنجاز مهامنا».

ووجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أحرّ التهاني» لشي جينبينغ وقال في بيان صدر عن الكرملين «سأكون سعيدا بمواصلة حوارنا البنّاء وعملنا المشترك الوثيق الهادف إلى تعزيز علاقات الشراكة الدولية والتعاون الاستراتيجي بين دولتَينا» كذلك وجّه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون «أحرّ التهاني» لشي.

ووصل شي الذي يترأس الصين منذ عقد إلى المنبر أمس يتبعه الأعضاء الستة الآخرون الذين عينوا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، الهيئة التي تمسك بزمام السلطة الفعلية، وجميعهم حلفاء ومقربون له. وشكر شي «بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي». وأعلن شي الذي عُين لولاية جديدة أيضاً على رأس القوات المسلحة الصينية، في كلمة ألقاها أمام الصحافة في قصر الشعب أنه «لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضا في حاجة إلى الصين».

وأكد أن اقتصاد بلاده «يتمتع بمرونة عالية وإمكانات كافية، ولديه مساحة للمناورة»، داعيا إلى «تحويل الماركسية إلى نموذج صيني، ومواصلة كتابة فصل جديد من الاشتراكية في العصر الجديد»، وفق تعبيره. يذكر أن العديد من وسائل الإعلام الأجنبية مثل «وول ستريت جورنال» و«بي بي سي» لم تدع إلى هذه المناسبة. ورغم تركيز السلطات بشكل شبه تام بين يديه، يواجه الرئيس تباطؤاً اقتصادياً قوياً نتج بصورة خاصة عن سياسة «صفر كوفيد» التي اتبعها مع ما تضمنته من تدابير إغلاق وحجر متواصلة، وتفاقم الخلافات والخصومة مع الولايات المتحدة وانتقادات دولية على صعيد حقوق الإنسان.

