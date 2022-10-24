بكين تفسر إخراج الرئيس السابق «عنوة» من المؤتمر: ليس بخير

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بكين- الوكالات: أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الرئيس الصيني السابق هو جينتاو «لم يكن بخير» حين غادر بشكل غير متوقع حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي أمس الأول السبت.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة عبر تويتر «أصرّ هو جينتاو على حضور حفل الختام رغم أنه احتاج إلى وقت ليتعافى أخيرا» وأضافت «حين شعر بأنه ليس بخير خلال الجلسة، رافقه فريقه إلى قاعة محاذية ليستريح. إنه في حال أفضل بكثير الآن».

وقبل ساعات ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بمقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، وهو يتم اقتياده من قبل شخص بشكل غير مألوف، مما أثار التكهنات عن الأسباب التي لم توضحها بكين وقتها أو وسائل الإعلام الرسمية.

وطلب موظفون وفق ما ظهر في مقطع الفيديو الذي بثته وكالات الأنباء العالمية من هو جينتاو الذي رأس الصين من 2003 إلى 2013 ويعد إصلاحيا، أن ينهض من مقعده المجاور لمقعد الرئيس شي جين بينغ في الصف الأول بقاعة قصر الشعب. وحاول موظف اقتياد الرئيس السابق البالغ من العمر 79 عاما من ذراعه، لكنه رفض. وحاول الموظف رفعه من مقعده، لكن الرئيس السابق أصرّ على المقاومة. وحاول هو جينتاو أن يأخذ معه وثائق كانت على طاولته تعود على ما يبدو إلى الرئيس، لكن شي جينبينغ تمسك بها، وفق ما بدا في مقطع الفيديو أيضا. وبعد محادثة استغرقت دقيقة بين الموظف وهو جينتاو، اقتنع الرئيس السابق بالرحيل رغما عنه على ما يبدو. وقد واكبه الموظف ممسكا بذراعه حتى المخرج، تاركا مقعدا شاغرا بالقرب من شي جينبينغ.

