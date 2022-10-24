موسكو تتهم كييف بالتحضير لاستخدام «قنبلة قذرة»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: عبّر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن قلقه لوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورن بشأن احتمال استخدام كييف «قنبلة قذرة» حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس. وذكرت الوزارة أنه «تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا الذي يتجه نحو المزيد من التصعيد غير المنضبط».وأوضحت أن شويغو نقل لنظيره الفرنسي مخاوفه بشأن الاستفزازات المحتملة من أوكرانيا باستخدام «قنبلة قذرة». ونقلت وكالات الانباء السورية الحكومية عن مصادر وصفتها بأنها «موثوقة» في دول مختلفة بما في ذلك أوكرانيا أن كييف تستعد لما تصفه موسكو بـ«استفزاز على أراضيها بتفجير ما يسمى بـ«القنبلة القذرة» أو «الأسلحة النووية منخفضة القوة».

ومع قرب دخول الحرب الروسية- الأوكرانية شهرها التاسع تتزايد وفق خبراء عسكريين احتمالات استخدام الأسلحة النووية التكتيكية مع رفض كييف للاستفتاءات التي جرت في المناطق الأوكرانية الأربع (لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا) ومضيها باستهداف تلك المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي فيما أعلن الكرملين المناطق الأربع «محمية نوويا».

ميدانيا وعلى الرغم من تأكيد السلطات الموالية لروسيا في خيرسون بوقت سابق امس أن القوات الروسية تصدت لهجمات أوكرانية جديدة، إلا أن الوضع على ما يبدو ليس مطمئناً لموسكو.

فقد أكد معهد دراسات الحرب وهو مؤسسة أبحاث عسكرية مقرها في الولايات المتحدة أن القيادة العسكرية الروسية سحبت ضباطها من المدينة الواقعة عبر نهر دنيبر والتي ضمتها روسيا أخيراً إلى أراضيها تحسبا لتقدم القوات الأوكرانية بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس. كما أوضح المعهد أن موسكو تركت قوات عديمة الخبرة كانت حشدتها أخيراً على الجانب الآخر من النهر الرئيسي من أجل تأجيل الهجوم المضاد الأوكراني مع استكمال الروس انسحابهم وكانت السلطات الروسية في خيرسون جددت مطالبتها السكان بمغادرة المدينة وهو ما سبب موجة نزوح سريعة منها فيما أكد الجيش الأوكراني أن قواته تواصل هجماتها المضادة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا. يذكر أن خيرسون أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيد القوات الروسية منذ اندلاع النزاع في 24 فبراير الماضي، ما شكل دفعة معنويات قوية لموسكو. كما أنها من ضمن الأقاليم الأربعة التي أعلن الكرملين أواخر سبتمبر (2022) ضمها إلى روسيا، وبالتالي فإن سيطرة الأوكران عليها ثانية ستشكل صفعة مؤلمة للجيش الروسي وهيبته. الى ذلك أفادت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، أمس بإسقاط 11 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز «شاهد 136» في منطقة ميكولايف جنوب البلاد. وأكدت قوات الدفاع الجوي اعتراض طائرتين في شمال وشرق البلاد، بالإضافة إلى 3 جنوبي أوكرانيا.

