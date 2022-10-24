الظلام يعمّ أوكرانيا.. وجدول تقنين كهرباء قاسٍٍ في كييف

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كييف- الوكالات: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا شنت ضربات على نطاق «واسع جدا»، فيما توالت الأنباء عن انقطاعات للكهرباء بأنحاء أوكرانيا. وأعلنت السلطات الأوكرانية عن بدء تطبيق جدول التقنين الكهربائي رسميا في كييف والذي وصل الى 10 ساعات يوميا في حين تعيش مناطق عدة ومنها خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية في ظلام دامس وحذر بيترو بانتيليف نائب رئيس إدارة مدينة كييف من أن الضربات الروسية قد تؤدي إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن العاصمة الأوكرانية «لعدة أيام أو أسابيع».

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المصور إن «النطاق الجغرافي للقصف المكثف الأحدث واسع جدا»، مشيرا إلى استهداف الضربات الصاروخية مناطق في غرب ووسط وجنوب أوكرانيا.

