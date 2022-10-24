التضخم ينذر باضطرابات سياسية في أوروبا

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عواصم- الوكالات: أطلق المتظاهرون الأبواق وقرعوا الطبول في رومانيا للتعبير عن استيائهم من ارتفاع تكاليف المعيشة. وخرج الناس في جميع أنحاء فرنسا إلى الشوارع للمطالبة بزيادة الأجور التي تواكب التضخم. واحتشد المتظاهرون التشيكيون ضد تعامل الحكومة مع أزمة الطاقة. ونظم موظفو السكك الحديد البريطانيون والطيارون الألمان إضرابات للضغط من أجل تحسين الأجور مع ارتفاع الأسعار.

وفي جميع أنحاء أوروبا يقف التضخم المرتفع وراء موجة من الاحتجاجات والإضرابات التي تؤكد الاستياء المتزايد من ارتفاع تكاليف المعيشة وتهدد بإطلاق العنان للاضطرابات السياسية.

ومع إجبار رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس على الاستقالة بعد أقل من شهرين من توليها منصبها بعد أن أثارت خططها الاقتصادية الفوضى في الأسواق المالية وزادت من كدمات الاقتصاد المتعثر أصبح الخطر على القادة السياسيين أكثر وضوحا مع مطالبة الناس بالتحرك.

وشهد الأوروبيون ارتفاع فواتير الطاقة وأسعار المواد الغذائية بسبب حرب روسيا في أوكرانيا. وعلى الرغم من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي من مستويات الصيف القياسية وتخصيص الحكومات 576 مليار يورو (أكثر من 566 مليار دولار) لتخفيف الطاقة للأسر والشركات منذ سبتمبر 2021، وفقا لمركز أبحاث بروغل في بروكسل إلا أنه لا يكفي لبعض المحتجين.

ودفعت أسعار الطاقة التضخم في 19 دولة تستخدم عملة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 9.9% مما جعل من الصعب على الناس شراء ما يحتاجون إليه. ولا يرى البعض خيارا سوى النزول إلى الشوارع.

وقال رشيد أوشيم، وهو مسعف كان من بين أكثر من 100 ألف شخص انضموا إلى مسيرات احتجاجية في مدن فرنسية متعددة «يضطر الناس إلى استخدام أساليب الضغط من أجل الحصول على زيادة» في الأجور.

وزادت تداعيات الحرب في أوكرانيا بشكل حاد من خطر الاضطرابات المدنية في أوروبا، وفقا لشركة «فيسيك مابلكروفت» الاستشارية للمخاطر. وأيد القادة الأوروبيون أوكرانيا بقوة، وأرسلوا أسلحة للبلاد وتعهدوا أو أجبروا على فطام اقتصاداتهم عن النفط والغاز الطبيعي الروسي الرخيص، لكن الانتقال لم يكن سهلا ويهدد بتآكل الدعم الشعبي.

«لا يوجد حل سريع لأزمة الطاقة»، يقول توربيورن سولتفدت، المحلل في «فيرسك مابلكروفت» و«التضخم يبدو أنه قد يكون أسوأ في العام المقبل مما كان عليه هذا العام». وفي فرنسا حيث يبلغ معدل التضخم 6.2%، وهو أدنى مستوى في 19 دولة في منطقة اليورو، استجاب عمال السكك الحديد والنقل ومعلمي المدارس الثانوية وموظفو المستشفيات العامة لدعوة نقابة عمال النفط يوم الثلاثاء للمطالبة بزيادة الرواتب والاحتجاج على تدخل الحكومة في إضرابات عمال المصافي التي تسببت في نقص البنزين.

وتوقفت القطارات خلال إجراءات النقل، في حين أدت الإضرابات الأخيرة التي قام بها طيارو لوفتهانزا في ألمانيا وغيرهم من عمال شركات الطيران والمطارات في جميع أنحاء أوروبا الذين يسعون للحصول على أجور أعلى تماشيا مع التضخم إلى تعطيل الرحلات الجوية.

وتوضح خطة التحفيز الاقتصادي الفاشلة التي وضعتها تراس والتي تضمنت تخفيضات ضريبية شاملة وعشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية كمساعدات لفواتير الطاقة للأسر والشركات دون خطة واضحة لدفع ثمنها، المأزق الذي تواجهه الحكومات.

وقال سولتفيدت، المحلل في «فيرسك مابلكروفت» انه «إذا انتهى بنا الأمر إلى تعطيل غير متوقع لإمدادات الغاز من أوروبا هذا الشتاء فعندئذ، كما تعلمون، من المحتمل أن نشهد زيادة أخرى في الاضطرابات المدنية والمخاطر وعدم الاستقرار الحكومي».

