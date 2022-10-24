سوناك يترشح لرئاسة وزراء بريطانيا.. وجونسون يملك «التأييد الكافي»

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لندن- الوكالات: أعلن وزير المال البريطاني السابق المحافظ ريشي سوناك، أمس ترشحه لرئاسة الوزراء بعد استقالة ليز تراس من المنصب في ثاني محاولة له خلال أشهر لقيادة حكومة المملكة المتحدة التي تواجه عدة أزمات وكتب في تغريدة «إن المملكة المتحدة بلد عظيم لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة أريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا». وفي السياق قال النائب البريطاني المحافظ جيمس دودريدغ حليف رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون إن لديه من التأييد ما يكفي لخوض سباق شغل منصب رئيس الوزراء وهو 100 نائب. وفي تقارير منفصلة ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» و«بي. بي. سي» وشبكة «سكاي نيوز» نقلا عن مصدر قريب من جونسون، لم تسمه أنه يحظى بتأييد 100 عضو في البرلمان عن حزب المحافظين وأنه لذلك «يمكن» أن يظهر على قائمة المرشحين. وقال وزير العدل السابق دومينيك راب «لا يمكننا العودة إلى الوراء لا يمكن أن نشهد حلقة أخرى من مسلسل بارتي غيت»، في اشارة إلى إقامة حفلات في مقر رئاسة الحكومة رغم القيود الصارمة التي فرضت في خضم الجائحة ولم يعلن جونسون حتى الآن رسميا أنه سيخوض السباق لكن دودريدغ قال إن جونسون أبلغه بأنه «مستعد له». وعاد رئيس الوزراء السابق إلى بريطانيا من إجازته في جمهورية الدومينيكان بعد أيام من الاستقالة الدراماتيكية لخليفته ليز تراس. ويجب على المشرعين المحافظين الراغبين في دخول السباق تأمين دعم 100 من زملائهم بحلول الساعة 2 ظهر الاثنين. ورئيس الوزراء المقبل سيكون الخامس منذ عام 2016، عندما صوتت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي.