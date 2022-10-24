كاسيميرو خطف التعادل ليونايتد أمام تشلسي

دوليه

خطف البرازيلي كاسيميرو تعادلا مثيراً لفريقه مان يونايتد في الوقت بدل الضائع أمام مضيفه تشلسي 1-1 أول من امس ضمن قمة المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الانكليزي في مباراة طغى عليها غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو للعقوبة، فيما عاد مانشستر سيتي الى الانتصارات بفوزه 3-1 على ضيفه برايتون وليفربول إلى أرض الواقع بسقوطه على أرض متذيل الترتيب نوتنغهام فوريست 0-1. على ملعب ستامفورد بريدج، سجل كاسيميرو أول أهدافه مع يونايتد بعد وصوله هذا الصيف من ريال مدريد الاسباني (90+4)، بعد أن ظن الايطالي جورجينيو أنه منح الفوز لتشلسي من ركلة جزاء في الدقيقة 87 تحصل عليها الألباني أرماندو بروخا إثر مسك من البديل الآخر الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي. وشهدت المباراة خروج المدافع الدولي الفرنسي رافايل فاران باكياً إثر تعرضه لإصابة عضلية في الدقيقة 60 قبل أقل من شهر على انطلاق مونديال قطر. وشكّلت المباراة مواجهة مهمة في الصراع على المركز الرابع، إذ احتفظ به تشلسي برصيد 21 نقطة متفوقاً بنقطة عن يونايتد الخامس. وأعاد المهاجم النروجي إرلينغ هالاند سيتي الى الانتصارات بتسجيله ثنائية، بعد أن مُني في المرحلة الماضية بهزيمته الاولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، عندما سقط أمام ليفربول 0-1 بهدف المصري محمد صلاح. وقلص الفارق مع أرسنال المتصدر الى نقطة. وافتتح هالاند التسجيل عندما وصلته كرة رائعة طويلة من الحارس البرازيلي إيدرسون الى مشارف المنطقة، واستفاد من خروج خاطئ للحارس الاسباني روبرت سانشيس من منطقته (22). وضاعف تقدم فريقه من ركلة جزاء (43). وعزز هالاند صدارته لترتيب هدافي الدوري (17) متقدماً بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه هاري كاين.وقلص المتألق هذا الموسم البلجيكي لياندرو تروسار الفارق في الشوط الثاني (53). وردّ مواطنه كيفن دي بروين بهدف رائع آخر بتسديدة مذهلة من خارج المنطقة (75). وفيما كان ليفربول يحاول مواصلة نسقه التصاعدي بفوز ثالث توالياً، نافضاً الغبار عن سلسلة من 3 مباريات من دون فوز، وقع بفخ نوتنغهام الذي ودّع القاع موقتاً ليحتل المركز التاسع عشر بفوزه الثاني فقط هذا الموسم. وبخسارته، تجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة، وقد يتنازل عن المركز السابع بحسب باقي نتائج المرحلة. وعاد ايفرتون الى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم توالياً بتفوقه بثلاثية نظيفة على ضيفه كريستال بالاس.